Kẻ cuồng tình thiêu chết ba chị em người yêu

Chặt đứt ngón tay để chứng tỏ tình yêu nhưng vẫn bị từ chối, Dương mua xăng, axít thiêu sống cô gái và hai người em.

Nửa đêm, vợ chồng ông Lê Tấn Anh, Trương Thị Mỹ Lệ (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) đang ngủ trong căn chòi bán tạp hóa của gia đình thì nghe một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó mùi khét lẹt và hơi nóng hầm hập ập đến. Hai ông bà hoảng hốt khi thấy căn nhà của mình kế bên cháy dữ dội, ba con gái kêu la thảm thiết.

Người dân tới ứng cứu nhưng phía cửa ngoài đã bị buộc chặt bằng sợi dây chì. Do bỏng quá nặng, ba ngày sau (18/5/2007) cả ba con gái ông bà Tấn Anh lần lượt tử vong. Tại hiện trường công an thu giữ hai can nhựa rỗng, có mùi xăng và axít. Sợi dây chì buộc phía ngoài cánh cửa ra vào nhà nạn nhân lúc xảy ra vụ hỏa hoạn cũng được coi như một manh mối. Ban chuyên án nhận định đây là vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng được lên kế hoạch từ trước.

Nghi phạm Nguyễn Văn Dương bị đặt trong tầm ngắm. Tuy nhiên, khi các trinh sát đến gia đình Dương để xác minh thì hắn đã biến mất. Với các bằng chứng thu thập được, lực lượng chức năng đã khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc với Dương về tội Giết người.

Một ngày cuối năm 2011, sau gần 5 năm truy tìm, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Kiên Giang nắm được một nguồn tin quan trọng về nơi ẩn náu của Dương. Phương án vây bắt nghi phạm sát nhân được triển khai. Ngày 24/12/2011, vừa xuống Bến xe miền Đông để gặp người tình, Dương bị bắt.

Sát thủ máu lạnh Nguyễn Văn Dương, áo trắng.

Dương sinh ra trong gia đình nghèo nên phải nghỉ học sớm rồi xin đi làm công nhân trên tàu đánh bắt hải sản xa bờ ở vùng biển Kiên Giang. Năm 2006, Dương quen Lê Yến Linh, 16 tuổi. Thấy Dương có vẻ bề ngoài hiền lành, chất phác nên gia đình ông bà Tấn Anh cũng không phản đối việc tác hợp cho đôi trẻ nên duyên vợ chồng. Hạnh phúc tưởng chừng đã nắm trong tay thì lại vuột mất khi Dương để “hở cái đuôi” trong một lần rủ bạn gái về nhà ở phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá chơi.

Tại đây Dương bị Yến Linh phát hiện ăn nói với cha mẹ hắn rất vô lễ, cộc cằn và hỗn xược. Yến Linh tránh mặt Dương, chấm dứt mọi liên hệ. Khoảng tháng 3/2007, sau chuyến ra khơi về, Dương lại tìm đến nhà Yến Linh để bày tỏ nhưng vẫn bị từ chối. Để chứng tỏ tình cảm lẫn gây áp lực, Dương đã lấy dao chặt đứt một ngón tay trỏ của mình, tuy nhiên Yến Linh không thay đổi.

Những chuyến đi dài ngày ra biển sau đó không làm Dương quên được Yến Linh. Với ý nghĩ “không ăn được thì đạp đổ”, Dương lên kế hoạch sát hại cô. Dương lấy cớ xin phép chủ ghe về nhà thăm gia đình. Mua 1,5 lít axít, anh ta đi thẳng đến nhà Yến Linh với ý định hủy hoại nhan sắc để cô không thể đến với người đàn ông khác. Hắn lấy dây chì buộc chặt cánh cửa ra vào, trèo lên vách nhà sát căn phòng nơi Yến Linh ngủ cùng hai em Lê Thảo Linh (14 tuổi) và Lê Thị Mỹ Linh (11 tuổi) âm mưu đổ axít vào người ba chị em song không thực hiện được do họ chưa ngủ.

Hôm sau, Dương ra chợ Tà Niền mua thêm hai lít xăng. Khi gần nửa đêm, kẻ thủ ác tưới xăng lên mái nhà và đốt. Ngọn lửa lan nhanh, táp vào chiếc bình gas của gia đình nên phát nổ.

Dương khai sau khi gây thảm án chấn động miền Tây đã trốn về TP HCM, tiếp tục phiêu bạt ra thành phố Vũng Tàu. Để che giấu thân phận, Dương đổi tên thành Lê Kim Nguyên và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Thời gian ở Vũng Tàu, ban ngày Dương trốn chui trốn lủi ở các làng chài vùng ven biển, đợi đến khi màn đêm buông xuống mới ra chợ làm thuê kiếm sống tại khu vực biển bãi Sau.

Hắn cho biết, nhiều đêm ngủ không ngon giấc vì ám ảnh tội ác và sự trừng phạt. Sau đó Dương đã xin đi làm thuê cho một ghe đánh bắt hải sản ở những vùng xa bờ, lâu lâu mới trở về đất liền. Cuộc sống của Dương từ đó lênh đênh trên biển, nay đây mai đó chạy dài từ cửa biển Khánh Hội, tỉnh Cà Mau đến Vũng Tàu. Dương “cặp bồ” với một người đàn bà hơn nhiều tuổi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mỗi khi ghe cá cập bến, Dương lại tranh thủ lên bờ gặp tình nhân.

Dương sau đó bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt án tử hình về tội Giết người và Huỷ hoại tài sản.

Theo An ninh thủ đô