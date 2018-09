Kẻ cắt cổ bé 2 tuổi bình thản khi bị bắt

Khi bị công an bắt để điều tra vụ án sát hại bé trai, Nguyễn Hữu Sơn bình thản nói: 'Tôi có tội thì tôi phải chịu'.

Ngày 10/10, ông Vương Sỹ Hùng (Trưởng Công an xã Cộng Hoà, huyện Quốc Oai, Hà Nội) cho biết, lực lượng công an đang khẩn trương điều tra vụ trọng án khiến một cháu bé 2 tuổi chết thương tâm chiều 8/10.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h chiều ngày 8/10, tại nhà anh Lê Đình Đức (sinh năm 1981, ở xóm Quý, xã Cộng Hòa), nạn nhân là cháu Lê Đình Tùng (sinh năm 2011), con trai anh Đức.

Trong bàng hoàng đau đớn, bà Doãn Thị Lý (sinh năm 1957, bà nội của cháu) kể, lúc đó, cháu Tùng đang ngủ ở trong nhà, bố mẹ cháu đang đi làm ruộng, tôi đang quét dọn ở ngoài sân thì thấy ông Nguyễn Hữu Sơn (sinh năm 1961, trú cùng thôn và cách nhà nạn nhân khoảng hơn 200m) đi vào nhà.

Hiện trường nơi cháu Lê Đình Tùng bị cắt cổ.

Do ngày thường ông Sơn hay ghé vào nhà chơi và cũng hay chơi đùa với cháu Tùng nên bà nghĩ lần này ông ta cũng vào uống nước nên không để ý. Ngay sau đó, bà Lý nghe thấy tiếng hét rất lớn của cháu Tùng, liền giật mình hoảng hốt chạy vào.

Cùng lúc này, bà Lý thấy ông Sơn cầm con dao chọc tiết lợn còn dính máu trên tay chạy vụt ra ngoài. Vào trong nhà, bà bàng hoàng khi thấy cháu mình nằm bất tỉnh trên giường với một vết cắt sâu ở ngang cổ, máu chảy rất nhiều.

Bà Lý hoảng hốt, vừa hô hoán vừa bế cháu chạy ra ngoài cầu cứu người dân xung quanh để đưa cháu đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bé bị mất quá nhiều máu nên đã tử vong ngay sau đó. Ngoài bà Lý còn có 2 người dân đang đi bắt cá ở gần nhà anh Đức trực tiếp nhìn thấy ông Nguyễn Hữu Sơn cầm dao chạy từ nhà anh Đức ra ngoài.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã Cộng Hoà đã có mặt để bảo vệ hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng đồng thời thông báo lên công an huyện Quốc Oai để phối hợp điều tra. Từ lời khai của các nhân chứng, công an xã Cộng Hoà xác định nghi phạm tay sát hại cháu Tùng là Nguyễn Hữu Sơn.

Căn nhà nhỏ nơi xảy ra vụ trọng án nghiêm trọng.

Khi lực lượng công an xã ập vào nhà Nguyễn Hữu Sơn thì ông này vẫn bình thản, không chống đối, chấp hành mọi yêu cầu của lực lượng Công an và nói: “Tôi có tội thì tôi phải chịu”.

Sau khi được đưa về trụ sở Công an xã Cộng Hoà, Nguyễn Hữu Sơn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận trong lúc chạy về nhà, đã vứt con dao gây án ở dọc đường. Lực lượng Công an xã Cộng Hoà sau đó đã bàn giao Sơn và hung khí gây án cho Công an huyện Quốc Oai để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Anh Lê Đình Đức khẳng định mối quan hệ giữa gia đình anh Đức và gia đình ông Sơn rất thân tình, từ trước đến thời điểm xảy ra vụ việc chưa có bất kỳ mâu thuẫn hay to tiếng với nhau. Mỗi lần đi làm đồng hay đi đâu về, ông Sơn đều ghé qua nhà anh Đức uống nước, hút thuốc lào và chơi đùa với các con của anh.

Về phía gia đình nghi phạm, bà Đặng Thị Hoa (sinh năm 1962, vợ ông Sơn) cũng khẳng định gia đình bà cũng chưa biết động cơ gây án của ông Sơn. Bà đang đi làm đồng thì nghe tin dữ.

Theo lời bà Hoa, năm 2008, ông Sơn bị bệnh viêm não mủ, phải đi điều trị ở bệnh viện một thời gian dài. Thi thoảng bệnh tái phát và có những biểu hiện không bình thường. Những lúc như vậy, gia đình lại phải đưa ông Sơn vào viện điều trị và được các bác sĩ chẩn đoán bị rối loạn thần kinh do viêm não mủ.

Bà Đặng Thị Hoa, vợ nghi phạm Nguyễn Hữu Sơn cho biết chồng mình bị rối loạn thần kinh do bệnh viêm não mủ.

Bà Hoa cho biết: “Những lúc bệnh tái phát, ông ấy hay kêu đau đầu, ù tai, chân tay run rẩy. Ông ấy nói như là có người đang chửi mắng mình”. Sợ bệnh tình của chồng ngày càng nặng thêm, gia đình bà thường xuyên đưa ông Sơn vào Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai điều trị và lấy thuốc về uống.

Thấy ông Sơn có nhiều biểu hiện của người mắc bệnh tâm thần nên gia đình đã đưa ông đi khám và điều trị tại Bệnh viện Thần kinh Ba Thá ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Sau 10 ngày điều trị tại đây (từ 17 đến 27/8), bệnh tình của ông có phần thuyên giảm cùng với hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên đã đưa ông Sơn về nhà điều trị theo sự chỉ định của bác sĩ. Gia đình bà Hoa cũng đã cung cấp hồ sơ bệnh án của ông Sơn cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

Trưởng Công an xã Cộng Hoà Vương Sỹ Hùng cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Sơn để tiếp tục điều tra và làm rõ.

Theo Người Lao Động

* Tên nhân vật đã được thay đổi