Kẻ buôn ma túy xây hầm, găm súng phòng thân

Cảnh sát ập vào nơi ở của kẻ buôn ma túy ở Nghệ An, thu súng K59, ma túy và hung khí.

Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết ngày 4/2 đã bắt Nguyễn Hữu Dân (37 tuổi, trú huyện Anh Sơn, Nghệ An) về hành vi tàng trữ trái phép ma túy.

Theo cơ quan điều tra, sau thời gian theo dõi, chiều 4/2 nhiều cảnh sát bất ngờ ập vào nơi ở của Dân khi anh ta đang có mặt. Khám xét nhà và ôtô riêng của nghi can, cảnh sát thu một số gói kg ma túy đá, một khẩu K59, 5 viên đạn cùng đao kiếm và nhiều tài liệu liên quan. Nghi can cố chống cự hòng thoát thân, song lập tức bị khuất phục.

Hồ sơ xác định Dân là kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy từ Lào đưa qua đường tiểu ngạch về Nghệ An rồi phân phối cho các đại lý bán lẻ ở địa bàn hoặc bán cho đối tác đưa ra tiêu thụ ở miền Bắc.

Tại nơi ở của mình, Dân gắn camera cảnh giới trước ngõ. Trong nhà, hắn xây dựng một căn hầm bằng bê tông có găm súng đạn xung quanh làm nơi cất ma túy và giao dịch với đối tác hoặc cho con nghiện chích hút.

Liên quan tới vụ án, cảnh sát cũng bắt Lê Hải Đăng (41 tuổi, trú thị trấn Anh Sơn) là "chân rết" trong đường dây ma túy do Dân cầm đầu.

Căn hầm mà Dân xây dựng. Ảnh: CA.

Đây là chuyên án mang bí số 917G mà Công an Anh Sơn phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An và Công an tỉnh Phú Thọ. Chuyên án đang được mở rộng.