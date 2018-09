'Hot mom' cầm đầu đường dây cá độ World Cup 600 tỷ ở Sài Gòn

Huệ, 21 tuổi, được xác định là người điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến ở TP HCM, có máy chủ đặt ở nước ngoài.

Huệ - nghi can cầm đầu đường dây đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp.

Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm Công nghệ cao (C50) phối hợp Cục cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) và Công an TP HCM chiều 21/6 chia làm các mũi, đồng loạt ập vào nhiều nơi ở TP HCM, bắt quả tang đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến do Trần Giang Ý Huệ (21 tuổi) cầm đầu.

Do Huệ có con nhỏ nên cơ quan chức năng không áp dụng biện pháp tạm giữ.

Liên quan vụ án, chồng Huệ là Võ Văn Nghĩa (24 tuổi), Phan Thanh Hoàng (27 tuổi), Võ Văn Hòa (20 tuổi) và Đỗ Thị Tú Anh (21 tuổi) bị tạm giữ hình sự. Nhà chức trách thu giữ hàng trăm triệu đồng, thẻ ngân hàng, sổ sách, tài khoản... liên quan đến việc đánh bạc trên mạng.

Các nghi can được cho là thừa nhận tổ chức hoạt động cờ bạc trên Internet. Trong đó, Huệ là người móc nối với những đầu nậu cờ bạc ở nước ngoài để nhận cung cấp các tài khoản tại Việt Nam.

Nhiều nghi can bị triệu tập. Ảnh: Công an cung cấp.

Người chơi sẽ nạp tiền cho nhóm Huệ để được cung cấp tài khoản có lượng tiền ảo tương đương, sau đó dùng tiền này cá cược nhiều môn thể thao, đánh bài... nhưng hoạt động mạnh ở môn bóng đá. Trong thời gian diễn ra các trận đấu World Cup vừa qua, lượng tiền giao dịch đã lên đến hơn 600 trăm tỷ đồng.

Cảnh sát đang triệu tập hàng loạt người liên quan, mở rộng điều tra vụ án.

Quốc Thắng