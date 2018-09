Hơn 20 người bị bắt tại sòng bạc vùng ven

Chiều 19/10, tại một căn nhà ở ấp Thạch An, xã Trung An, huyện Củ Chi (TP HCM), hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt nhau dưới hình thức lắc tài xỉu thì các trinh sát ập vào.