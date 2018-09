Học sinh lớp 11 dùng dao đâm trọng thương cô hàng xóm

Tùng lẻn vào nhà Thương để trộm đồ lót về sưu tầm, nhưng không may bị phát hiện, hắn hốt hoảng vớ con dao nhọn đâm nhiều nhát vào đầu nạn nhân.

Chiều 14/1 thiếu tá Phạm Ngọc Thanh - Đội trưởng đội hình sự Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Tùng (16 tuổi, trú tại xã Hưng Lĩnh). Tùng là học sinh lớp 11 trường THPT Lê Hồng Phong về tội Giết người và hiếp dâm.

Nguyễn Văn Tùng tại cơ quan điều tra.

Một ngày trước, Tùng bị cơ quan cảnh sát điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp khi đang trú tại nhà. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14h chiều 27/12, chị Nguyễn Thị Thương (19 tuổi, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên) đang nằm ngủ trong nhà thì nghe tiếng động. Tỉnh giấc và phát hiện một người đàn ông lạ mặt đứng cạnh giường, chị hô "cướp, cướp" thì bị tên này lao tới đánh vào miệng. Tùng còn rút dao đâm trúng đầu chị Thương.

Mẹ Thương là bà Nguyễn Thị Toản (43 tuổi) đi làm trở về nhà nhìn thấy con gái nằm bất tỉnh trên nền nhà với nhiều vết thương và máu chảy xung quanh. Bà Toản đưa Thương vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái An.

Theo ghi nhận của bác sĩ, chị Thương bị một vết đâm 3 cạnh sâu 2,5 cm ở đỉnh đầu, gãy một chiếc răng, miệng phù nề do bị đánh.

Xác định là một vụ trọng án, lãnh đạo Công an huyện Hưng Nguyên đã chỉ đạo Đội hình sự phối hợp với Phòng PC45 Công an tỉnh truy lùng hung thủ. Hơn nửa tháng thu thập chứng cứ, lời khai nhận dạng của nạn nhân, ngày 13/1 Nguyễn Văn Tùng bị cảnh sát ra lệnh bắt khẩn cấp.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tùng khai nhận, bản thân nghiện xem phim sex (phim đen) trên mạng nên đã nhiều lần rình trộm chị Thương (nhà đối diện) khi chị tắm, và ăn trộm đồ lót của chị để mang về nhà sưu tầm.

Như thường lệ vào chiều 27/12 hắn lẻn vào nhà chị Thương để trộm quần lót, tuy nhiên khi đang loay hoay trong nhà thì không may hắn làm rơi đồ đạc nên bị chị Thương đang nằm ngủ tỉnh dậy. Nghe hô cướp - cướp, Tùng sợ bị bại lộ nên đã với con dao gọt hoa quả dài khoảng 25 cm trên bàn và đâm nhiều nhát vào đầu Thương khiến chiếc dao bị gãy. Sau đó, thấy chị Thương cố sức la hét nên Tùng đã dùng tay bóp cổ cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Trên đường về Tùng đem con dao gây án vứt xuống mương nước cạnh nhà để tẩu tán.

"Đối tượng Tùng chưa có tiền án, tiền sự. Tùng và nạn nhân lại có quan hệ họ hàng xa với nhau", ông đội trưởng hình sự cho biết. "Hiện sức khỏe của chị Thương đã ổn định và xuất viện gần 10 ngày", ông này nói thêm.

Theo VnExpress