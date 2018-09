Hoa khôi miệt vườn cầm đầu nhóm côn đồ

Cầm đầu nhóm thanh niên quậy phá, Ngân 'Hoa khôi' và đồng bọn đã đánh hội đồng khiến một người chết, một người trọng thương.

Ngày 25/12, Công an tỉnh Hậu Giang tạm giữ hình sự Nguyễn Kim Ngân (21 tuổi, tức Ngân “Hoa khôi”) và 7 thanh niên cùng ngụ huyện Long Mỹ (Hậu Giang) để điều tra hành vi giết người.

Ngân và 7 động bọn được cho là liên quan đến án mạng trong đêm trên quốc lộ 61. Ảnh: C.A.

Theo điều tra, gần 1h ngày 24/12 tại ấp 4, thị trấn Long Mỹ có hai nhóm thanh niên trên 10 người dùng gậy gộc, gạch đá rượt đánh nhau trên quốc lộ 61. Sau cuộc hỗn chiến, 2 người nằm lại ven đường là Võ Văn Danh (35 tuổi) và Lê Văn Thoàng (21 tuổi). Được người dân địa phương phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng Thoàng đã tắt thở trước khi đến bệnh viện, Danh bị thương nặng đang điều trị.

Nhận được tin báo, Công an Hậu Giang phối hợp cùng Công an huyện Long Mỹ bắt khẩn cấp Nguyễn Hoàng Khang (20 tuổi), Lê Phú Bắc (25 tuổi), Võ Nhật Vương (16 tuổi), Đào Thanh Duy và Nguyễn Văn Bon (24 tuổi, cùng ngụ huyện Long Mỹ). Đến trưa cùng ngày, Ngân với Trần Huỳnh Anh (22 tuổi) và Lê Hoàng Sang (19 tuổi) được gia đình vận động ra đầu thú.

Bước đầu 8 nghi can thừa nhận do mâu thuẫn cá nhân nên hẹn nạn nhân ra quốc lộ "ăn thua đủ" và Ngân được cho là cầm đầu nhóm côn đồ. Công an Hậu Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Trà Giang