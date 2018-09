Hoa hậu Phương Nga vẫn bị cáo buộc lừa đại gia hơn 16 tỷ

Người đẹp kêu oan nhưng kết quả điều tra bổ sung của cơ quan chức năng một lần nữa khẳng định cô lừa đảo đại gia 16,5 tỷ đồng.

Công an TP HCM cho biết vừa kết thúc điều tra bổ sung và sẽ tiếp tục đề nghị Viện kiểm sát truy tố Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi, hoa hậu người Việt tại Nga) và Nguyễn Đức Thùy Dung (29 tuổi) về tội Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, đại gia Cao Toàn Mỹ cho rằng đã bị người đẹp môi giới mua nhà đất để lừa tiền.

Hoa hậu Phương Nga tại phiên tòa hồi tháng 9. Ảnh: Mr. True

6 tháng trước, trong phiên xét xử, Phương Nga khẳng định số tiền 16,5 tỷ đồng mà ông Mỹ (bị hại trong vụ án) tố cô lừa, thực ra là số tiền thỏa thuận trong "hợp đồng tình cảm". Theo bị cáo, ông Mỹ và cô có quan hệ tình cảm trong lúc ông này có vợ, ông Mỹ phải đưa số tiền trên để cô cam kết duy trì mối quan hệ trong 7 năm.

Cùng có mặt tại tòa, bị cáo Thùy Dung cũng thừa nhận cô này từng được Phương Nga cho xem "hợp đồng tình cảm". Điều này bị ông Mỹ phủ nhận. Ngay sau khi hoa hậu tiết lộ hợp đồng tình cảm tại tòa, trên mạng xã hội lập tức xuất hiện một email có nội dung liên quan đến hợp đồng này. Tuy nhiên văn bản này ông Mỹ cho là giả vì ông không dùng địa chỉ mail này.

Để làm rõ email này do ai dùng, trong quá trình điều tra bổ sung, Công an TP HCM đã có văn bản gửi Cục Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định địa chỉ email nói trên do Google cung cấp. Tuy nhiên do chính sách cung cấp dịch vụ của Google và được pháp luật Việt Nam bảo vệ theo điều 125 Bộ Luật Hình sự nên cơ quan điều tra không truy xuất được. Điều này chỉ sáng tỏ khi làm việc với cảnh sát quốc tế để đề nghị hỗ trợ từ Google.

Trong quá trình điều tra bổ sung, cơ quan chức năng ghi nhận thêm tình tiết mới. Cụ thể, một người tên Nguyễn Văn Yên (58 tuổi) khai đã giúp Phương Nga làm giả giấy nhận tiền cọc 16 tỷ đồng để bán căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (quận 1), hai giấy hoàn trả tiền cọc vì ông Yên không bán nhà cho Phương Nga nữa. Khi vụ án được khởi tố, ông này đã mang tất cả giấy tờ giả giao cho công an.

Người khác tên Đặng Thùy Dương (44 tuổi) khai, khoảng tháng 7/2014, Phương Nga gặp bà tại nhà người bạn ở quận 7. Hoa hậu được cho là thuê bà và bạn làm nhân chứng giúp Nga đếm và hoàn trả 16,5 tỷ đồng cho ông Mỹ. Nếu thành công sẽ trả công tương đương 30% số tiền. Bà Dương đồng ý giúp nhưng người bạn thì không. Nga sau đó viết đơn tường trình, bảo bà Dương đem đến công an đồng thời cung cấp lời khai người làm chứng là Nga đã trả hết tiền cho ông Mỹ. Khoảng tháng 9/2015 bà Dương đến Công an TP HCM khai nhận việc làm theo lời Nga, khai báo gian dối.

Về việc Nga có gửi đơn cho Công an quận 2 và quận 7, tố cáo ông Mỹ vi phạm chế độ một vợ một chồng, ép cô quan hệ tình dục, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm... Cơ quan điều tra xác định, sau khi nhận đơn tố cáo, công an nhiều lần mời Nga lên làm việc nhưng cô không đến. Tháng 9/2011, Nga viết đơn bãi nại nói rằng "không có sự việc như tố cáo, chỉ là hiểu lầm".

Cho rằng mình bị oan, chuyện tiền bạc chỉ là hợp đồng tình cảm, Phương Nga nở nụ cười khi vụ án được điều tra bổ sung. Ảnh: Mr. True

Tại tòa hồi tháng 9, Phương Nga khai toàn bộ giấy nhận tiền để mua nhà giúp ông Mỹ đều do người tên Mai Phương ép cô ký. Cô bị một số người đàn ông uy hiếp ra quán karaoke trên đường Phạm Viết Chánh (quận 1) bắt ký giấy nhận nợ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng "không có ghi nhận nào cho thấy Phương Nga đến trình báo bị uy hiếp, bắt ký giấy nhận nợ vào thời điểm đó".

Từ các thông tin điều tra bổ sung, Phương Nga bị giữ nguyên cáo buộc tội lừa đảo mua bán nhà đất để chiếm đoạt của bị hại số tiền 16,5 tỷ đồng.

Theo cáo buộc từ trước đó, Phương Nga có mối quan hệ thân thiết với ông Mỹ. Người đẹp giới thiệu mình có quan hệ thân thiết với nhiều người, có khả năng mua nhà giá rẻ hơn thị trường. Tin tưởng, ông này đã chuyển cho Nga 6 tỷ đồng để mua một căn nhà ở quận 5. Lấy lý do căn nhà này đã có người mua, Nga giới thiệu cho ông căn khác ở quận 2 trị giá khoảng 20 tỷ nhưng có thể mua 16,5 tỷ đồng. Đại gia này sau đó nhiều lần chuyển cho cô ta tổng cộng 16,5 tỷ đồng.

Nga được cho là bịa ra lý do căn nhà ở quận 2 bị vướng thủ tục và đã làm giả nhiều giấy tờ mua bán một căn khác ở quận 1 rồi nói với đại gia lấy căn này vì giá tương đương. Doanh nhân này đồng ý, tuy nhiên, sau thời gian dài không thấy người đẹp bàn giao nhà nên gọi hỏi thì cô tránh mặt và cắt liên lạc.

Bị tố cáo lên công an, Nga nhờ Dung làm giả một số giấy tờ chứng minh đã trả lại tiền cho "đại gia" để qua mặt cảnh sát. Sau khi giám định, cơ quan điều tra xác định Nga và đồng phạm đã có hành vi gian dối nên khởi tố. Hoa hậu Phương Nga đã bị bắt vào tháng 3/2015 khi đang lưu trú tại một căn hộ ở quận 2.

Phương Lâm