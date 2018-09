Hiếp dâm người yêu cho có thai để cưới

Lý giải cho hành vi liên tục dùng vũ lực cưỡng hiếp bạn gái, Cường hồn nhiên khai: 'Tôi làm thế cho cô ấy có thai để cưới'.

Cơ quan công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam với Vũ Văn Cường (26 tuổi, ngụ Ngô Xá, huyện Ân Thi, Hưng Yên) vì hành vi hiếp dâm. Nạn nhân là Nguyễn Thị Hà (20 tuổi, sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội).

Năm 2012, khi đi làm thêm ở một quán cơm trên quốc lộ 5, cô đã gặp Cường, hai người nảy sinh tình cảm. Đến đầu năm nay, do ngày càng thấy Cường tính khí kỳ quặc, Hà đã chủ động nói lời chia tay. Cường không chấp nhận, vẫn muốn duy trì mối quan hệ, hứa sẽ cưới cô làm vợ. Để cắt đứt, Hà phải thay số điện thoại, chuyển chỗ trọ nhiều lần nhưng đều bị Cường lần tìm ra.

Vào trưa 16/9, trên đường từ trường về, Hà bị Cường chặn đường, ép lên xe máy. Bị từ chối, Cường liền chộp lấy điện thoại của Hà, sau đó đề nghị cô ra một địa điểm ở xã Dương Xá (Gia Lâm, Hà Nội) mới trả lại điện thoại và nói chuyện cho dứt điểm.

“Tầm 2h chiều, em ra chỗ hẹn nhưng anh ta không trả điện thoại ngay mà cứ đòi em phải đi theo ra một quán cơm để giải quyết việc của cả hai. Lúc đó em cũng nghĩ chuyện tình cảm này phải được giải quyết dứt điểm nên đồng ý. Nhưng khi lên xe, anh ta lại chở em đi lòng vòng trên quốc lộ 5, rồi bất thình lình rẽ vào một nhà nghỉ.

Em đã khóc lóc van xin nhưng anh ta vẫn ép em lên phòng. Tại đây, khi em chống cự, anh ta trợn mắt đe dọa: 'Đừng có lệch sóng, nghe tao đi, không nghe tao là chết'. Sau đó, anh ta dùng vũ lực đè em xuống, làm nhục", nạn nhân nức nở khai tại cơ quan điều tra.

Sau khi quan hệ, Cường bắt ép Hà đi cùng sang phố Vĩnh Hưng ăn tối. Đến 23h, hắn lại ép nạn nhân trở về nhà nghỉ, tiếp tục bắt phải quan hệ tình dục, đến sáng mới cho về. Sự việc chưa dừng ở đó. Lợi dụng sự nhút nhát, e ngại của nạn nhân, Cường liên tục có những hành vi làm nhục, hãm hiếp thiếu nữ này.

19h ngày 21/9, sau khi uống vài cốc bia, hơi men khiến thú tính lại trỗi dậy, Cường ra lấy xe phóng một mạch tới khu trọ của Hà. Lúc này, thiếu nữ cùng mấy người bạn gái đang ngồi chơi.

Một người bạn của nạn nhân kể: “Hắn nạt nộ, yêu cầu Hà đứng dậy đi uống bia với hắn. Có tụi em ngồi đó, Hà sẵng giọng kiên quyết không đi. Tự nhiên, hắn như phát khùng, lao tới bế thốc Hà lên, chạy ra khỏi xóm trọ. Thấy vậy, em và mấy người bạn chạy theo ngăn cản.

Hắn bèn trừng mắt bảo: 'Đừng có dính vào chuyện của tao, chỉ cần hai phát trên mặt là xong'. Không ai hiểu "hai phát trên mặt" là cái gì, chỉ biết đó là kiểu dọa dẫm thường thấy của hắn. Lo hắn làm hại đến tụi em, Hà đành đồng ý đi cùng ra quán bia”.

Còn nạn nhân nghẹn ngào kể: “Tại quán bia, ngồi khoảng 15 phút, em đòi về. Cường lấy xe chở rồi lại phóng thẳng ra nhà nghỉ hôm trước. Thấy em khóc lóc, chủ nhà nghỉ nghi ngờ nên không cho thuê phòng. Bực mình, anh ta dọa dẫm, bắt em nín, lau hết nước mắt rồi đi thuê một nhà nghỉ khác. Anh ta kéo em lên phòng, nhốt em vào trong, khóa cửa lại rồi bỏ đi uống rượu. Nghe tiếng em than khóc, một lần nữa, chủ nhà nghỉ này lại bắt anh ta trả phòng".

Tưởng như thế đã xong, nào ngờ Cường vẫn không chịu buông tha. Lấy xe ra, anh ta bắt Hà phải ngồi lên, rồ ga chạy một mạch về nhà ở thôn Ngô Xá, xã Quảng Lăng, Ân Thi, Hưng Yên.

Khi về tới nhà, mặc dù thấy thái độ hơi lạ thường của cả Cường và Hà nhưng bố mẹ Cường cứ nghĩ thanh niên yêu nhau, giận hờn là chuyện thường, nên cũng không để ý. Trong khi đó, nạn nhân lại ái ngại, không dám tố giác chuyện bị làm nhục với bố mẹ hung thủ.

“Dù hắn hành xử với em như vậy nhưng em vẫn cố nghĩ chắc do hắn quá yêu em. Vả lại về nhà, có bố mẹ anh ta ở đây, em cũng yên tâm nghĩ anh ta sẽ không dám làm nhục mình nữa. Thế nhưng, khi đưa em lên nhà trên để ngủ, anh ta lại giở trò", Hà kể lại.

Hà không đồng ý, chống cự lại thì bị anh ta xé tan nát quần áo lót rồi đuổi ra khỏi nhà. Cô gái mặc vội áo quần, chạy xuống sân, không nín được khóc. Lúc này, mẹ Cường mới chạy ra hỏi chuyện rồi bảo cô vào ngủ cùng mình.

Cả đêm, cô gái không tài nào chợp mắt. Khi trời còn mờ sáng, lợi dụng lúc Cường ngủ say, bố mẹ anh ta đã bí mật đưa cô gái ra bến xe buýt để đón xe về Hà Nội. "Vậy mà vừa xuống bến xe, bất thình lình hắn đã ngồi trên xe máy đứng đợi em từ lúc nào. Nhìn thấy bản mặt lì lợm, nhơn nhơn của hắn, em chỉ biết òa khóc", nạn nhân nức nở.

Một lần nữa, Cường lại ép Hà lên xe máy rồi chở tới một nhà nghỉ. Tại đây, hắn tiếp tục dùng vũ lực, cưỡng bức nạn nhân quan hệ tình dục. Chỉ sau khi thỏa mãn thú tính, Cường mới chịu cho nạn nhân trở về nhà trọ.

Vụ việc được phát hiện vào buổi chiều 23/9, khi tên Cường xộc thẳng đến khu trọ đòi lôi nạn nhân đi “quan hệ”. Quá sợ hãi, thiếu nữ trốn trong phòng khóa trái, không dám nói năng gì. Biết Hà trốn trong nhà, Cường đứng ngoài cửa đe dọa, chửi bới, làm huyên náo cả xóm.

Đến lúc này, những người sống cùng khu trọ không thể nín nhịn được trước sự quá đáng của Cường, đã điện thoại trình báo sự việc tới cơ quan công an. Nhận thông tin, Công an đồn Nam sông Đuống lập tức xuống hiện trường, từ đây, hành vi phạm tội của Cường lần lượt được làm rõ.

Sau 5 ngày bị triệu tập lên trụ sở công an, Cường mới khai nhận tội lỗi của mình. Lý giải cho hành vi liên tục dùng vũ lực, đe dọa, cưỡng ép bạn gái “lên giường”, hắn hồn nhiên: "Tôi làm thế cho cô ấy có thai để cưới". Ngày 2/10, Công an huyện Gia Lâm đã khởi tố bị can, tạm giam Cường về hành vi hiếp dâm.

Nạn nhân là nữ sinh quê miền núi, đang học năm cuối của một trường cao đẳng ở Hà Nội. Gia cảnh khó khăn, vừa đi học, cô vừa tranh thủ đi làm thêm ở một quán cơm để có thêm thu nhập tự trang trải cuộc sống.

Theo người thân, Cường cũng là một thanh niên có bản chất ngoan hiền, chăm chỉ. Ở quê bố mẹ làm ruộng vất vả, Cường có nghề nấu ăn nên đã lên Hà Nội làm đầu bếp cho một quán cơm. Chính tại quán cơm này, hai người đã gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm.

