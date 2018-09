Hành tung của tài xế tố cáo nhóm giang hồ đốt ôtô giết giám đốc

Lần theo hành tung của tài xế trước, trong và sau khi gây án, cảnh sát bắt giữ nhóm giang hồ cùng chủ mưu đốt ôtô khiến giám đốc tử vong.

Ôtô chở ông Ri cùng bà Chiến bị nhóm giang hồ chặn lại, tấn công và tạt xăng đốt cháy rụi giữa đêm trên đường vắng. Ảnh: Cửu Long.

Ngày 18/10, cơ quan điều tra tiếp tục lấy lời khai 6 nghi can gồm: Trần Kiều Trang (46 tuổi, ngụ quận 6, TP HCM), Cai Văn Chung (35 tuổi, quê Bà Rịa - Vùng Tàu), Nguyễn Quốc Huy (34 tuổi), Nguyễn Thị The (56 tuổi), Phạm Thanh Toàn (46 tuổi) và Nguyễn Hữu Lộc (24 tuổi, cùng quê Bến Tre).

Đây là các nghi can đã gây ra vụ đốt ôtô 7 chỗ trên Quốc lộ 61C đoạn qua huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang khiến ông Trần Văn Ri (74 tuổi, giám đốc công ty chế biến thức ăn thủy sản tại TP HCM) tử vong.

"Từ việc khám nghiệm hiện trường, lời khai các nhân chứng, kết hợp với manh mối quan trọng là những dấu hiệu bất thường của tài xế trước, trong và sau khi xảy ra vụ án, cảnh sát đã tìm ra sự thật và bắt giữ các nghi can", một cán bộ điều tra nói.

Một trong những nghi vấn đầu tiên mà cơ quan điều tra chú ý là quãng đường từ TP HCM về TP Rạch Giá (Kiên Giang) dài khoảng 190 km. Thường các tài xế qua cầu Mỹ Thuận rồi rẽ phải theo Quốc lộ 80, qua phà Vàm Cống. Vào ban đêm, tuyến đường này ít kẹt xe ở phà. Tuy nhiên, tài xế lại chạy thẳng sang Cần Thơ rẽ vào Quốc 61C rất vắng vào đêm khuya, xa hơn khoảng 20-30 km.

"Thông thường, tâm lý tài xế ôtô đi công tác ban đêm để đảm bảo an toàn thường rất ngại đi đường mới lạ, vắng người nhưng Chung lại chọn ngược lại là điều bất thường", một cán bộ điều tra nói.

Ngoài ra, khi bị nhóm giang hồ tiếp cận, Chung lại cho xe chạy chậm và không khoá các cửa. Vì vậy, nhóm người lạ mặt dễ dàng mở cửa hành động.

Sau khi xảy ra vụ việc, được đưa về TP HCM chữa trị các vết bỏng nhẹ, Chung cho biết quá trình di chuyển từ TP HCM đi Kiên Giang, khi đến đoạn đường trên thì bị nhóm người lạ mặt đi xe máy cúp đầu, xịt hơi cay, đâm bà Chiến cướp túi tiền rồi tạt xăng đốt xe.

"Nếu như chỉ thực hiện vụ cướp tài sản thì có cần phải đốt ôtô không?", cán bộ điều tra cho rằng chi tiết này nói lên một trong những sự bất thường của vụ án.

Rà soát mối quan hệ của các nạn nhân, quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện trước và sau khi vụ việc xảy ra, Chung có nhiều liên hệ với một nhóm người ở Bến Tre. Đây là một nhóm dân giang hồ, trong đó Nguyễn Thị The (56 tuổi) và Phạm Thanh Toàn (46) là dân có số má.

Sau nhiều ngày điều tra, Chung thừa nhận đã cấu kết với con gái của ông Ri là Trần Kiều Trang để thực hiện kế hoạch "dằn mặt" bà Võ Thị Chiến (42 tuổi, trợ lý ông Ri).

Trang khai không hài lòng khi cha có tình cảm và đang có biểu hiện chuyển giao quyền quản lý tài sản cũng như điều hành hoạt động của công ty cho người phụ nữ này. Bà Chiến là con nuôi của ông Ri nhưng lại có quan hệ bất thường với ông. Những điều này khiến Trang nuôi ý định tìm cách thuê giang hồ "xử" bà Chiến.

Trang tiếp cận với tài xế Chung và được người này "kết nối" để tiếp cận với The. Chung đồng ý làm "tay trong" cung cấp lộ trình đi lại của bà Chiến cho nhóm The ra tay. Theo "hợp đồng" với con gái giám đốc, nhóm The "xử" bà Chiến với kịch bản là cướp tài sản và trốn tránh không để bị pháp luật truy cứu.

Theo đó, ngày 4/10, sau khi Chung báo lộ trình của bà Chiến, The và Toàn từ TP HCM bám theo ôtô 7 chỗ. Trên đường đi, The và Toàn gọi điện chỉ đạo đàn em Nguyễn Quốc Huy và Nguyễn Hữu Lộc từ Bến Tre di chuyển đến Hậu Giang chờ để phối hợp ra tay hành động.

Khi ôtô 7 chỗ đến Hậu Giang, nhóm giang hồ chạy nhiều xe máy vọt lên chặn đầu. Chung "diễn" như bị cướp tấn công, tìm cách lái ôtô tháo chạy. Khi dừng được ôtô, Huy lao tới mở cửa xe, buộc tài xế ra ngoài. Lộc mở cửa sau, đâm bà Chiến. Cả nhóm chưa kịp cướp túi tiền để dàn cảnh thì Huy đã tạt xăng, châm lửa đốt.

Lửa bùng cháy dữ dội khiến ông Ri bị bỏng nặng, tử vong sau một tuần nằm viện. Bà Chiến còn điều trị tại TP HCM. Chung do bị xăng văng trúng nên bỏng nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo cơ quan điều tra, trong lời khai ban đầu, Trang nói hôm đó không biết cha mình có trong ôtô và nhóm giang hồ đã "quá tay".

Bước đầu, các nghi can khai nhận được thuê thực hiện phi vụ với mức giá 300 triệu đồng. Riêng Huy nói với Lộc được trả 80-100 triệu đồng sau khi phi vụ thành công.

Hành tung của tài xế ‘tố’ nhóm giang hồ đốt ôtô chết giám đốc

Cửu Long