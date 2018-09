Hàng xóm không tin khả năng tâm linh của 'cậu Thủy'

Khi có gia đình trong thôn xây mộ tổ, Thúy phán về vị trí chiếc tiểu nhưng đào lên không thấy gì khiến người dân mất hoàn toàn niềm tin vào hắn.

Một ngày sau khi vợ chồng “cậu Thủy” - tức Nguyễn Thanh Thúy (54 tuổi) và Mẫn Thị Duyên (51 tuổi) bị công an tỉnh Quảng Trị khởi tố, bắt giam, ngôi nhà 3 tầng ở thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh vẫn mở cửa. Những người dân xung quanh cho biết, họ sớm đoán được đôi vợ chồng này sẽ bị bắt vì làm giàu rất nhanh bằng nhiều mánh khóe.

Ngôi nhà 3 tầng ở thị trấn Chờ của vợ chồng Thúy Duyên.

Từng là công an, Thúy bị đuổi khỏi ngành vì lạm dụng chức vụ. Ly dị vợ đầu năm 1995, Thúy đến chung sống với Duyên và cùng hành nghề cúng bái, tìm mồ mả thất lạc. Một năm sau, Thúy - Duyên đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ, kết án 10 và 12 năm tù. Năm 2005, Thúy ra tù, tự xưng là "cậu Thủy", tiếp tục hành nghề cũ, đồng thời nhận tìm thêm hài cốt liệt sĩ.

Từ ngôi nhà cấp 4, với nghề tìm mồ mả và hài cốt liệt sĩ, sau 2 năm, vợ chồng Thúy Duyên đã có cơ ngơi đồ sộ ở thôn Trác Bút. Cổng nhà được làm từ gỗ hương, phía trước có 2 con sư tử đá. Ngoài ra, họ còn có nhiều lô đất ở thị trấn, nhà xưởng sản xuất, ngôi nhà 3 tầng dành cho việc kinh doanh buôn bán...

Người dân thôn Trác Bút cho biết, gia đình Thúy - Duyên rất phức tạp. Khi đến với nhau, hai người đều đã có gia đình, con riêng. Suốt thời gian chung sống hơn 16 năm, họ không có con chung. Hiện một người con của họ cũng đang ngồi tù vì tội lừa đảo. Thúy không phải là địa phương mà quê ở thôn Ân Phú, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du.

“Gia đình Thúy - Duyên kín cổng cao tường, họ thường đi làm ở tận đâu, tối về đóng kín cửa, không giao du với hàng xóm. Quanh đây không ai tin tay nghề của họ mà toàn người ở nơi khác đến nhờ vả”, một người dân cho hay.

Ở trong thôn, vợ chồng này một vài lần giúp người dân tìm mộ thất lạc, nhưng những chiếc tiểu tìm thấy đều không được phép mở ra vì "sẽ mất thiêng". Trong một lần các cụ họ Đức muốn tìm mộ tổ để xây to hơn, người nhà đã xây trên nền ngôi mộ cũ nhưng Thúy một mực cho rằng tiểu nằm ở vị trí khác, với độ sâu, rộng, dài cụ thể. Tuy nhiên, khi khai quật thì không hề có mà tiểu nằm ở chính vị trí đang xây dựng khiến người dân mất hoàn toàn niềm tin ở Thúy.

"Cậu Thủy" trong lần tìm mộ liệt sĩ ở Quảng Trị. Ảnh: Tiền Phong.

Cựu chiến binh Lê Văn Tiến cho biết, ông rất đau xót với trường hợp của liệt sĩ Mẫn Bá Phùng ở trong thôn. Khi có thông tin từ Ngân hàng Chính sách xã hội là tìm được hài cốt liệt sĩ Phùng ở Tây Nguyên, ông đã bất ngờ vì điều đó là không thể. Cùng nhập ngũ năm 1965 nhưng khác đợt, ông Tiến chiến đấu 3 năm ở Tây Nguyên rồi hành quân vào Đông Nam Bộ. Qua lần gặp gỡ và hỏi thăm về người đồng đội cùng quê, ông Tiến khẳng định liệt sĩ Phùng đã hy sinh ở vùng Đông Nam Bộ chứ không thể ở Tây Nguyên.

"Tôi đã khuyên gia đình không nên đi nhận hài cốt vì chắc chắn đó không phải là anh nhưng họ không nghe. Khi làng làm lễ rước anh Phùng, không đi thì dạ không đành nên tôi vẫn đến cúi đầu mặc niệm chứ không vái vì tôi biết đó không phải người anh, người đồng đội mà tôi quý mến", ông Tiến nói và cho hay, rất đau khổ khi lá cờ Tổ quốc nhuốm máu của hàng triệu người lại phủ lên xương động vật, vì sự tham lam của những người tự xưng là nhà tâm linh.

Là người đầu tiên tỏ thái độ phản đối vợ chồng Thúy Duyên vì hành vi lừa đảo, xảo trá, ông cho biết, được tôi luyện từ chiến tranh, đứng trước hàng triệu kẻ thù còn không sợ, nên chứng kiến những điều bất nhân thì không thể ngồi yên.

Cựu binh Lê Văn Tiến đưa ra nhiều thông tin để khẳng định liệt sĩ Mẫn Bá Phùng hy sinh ở Đông Nam Bộ chứ không phải Tây Nguyên như lời "cậu Thủy".

Gia đình liệt sĩ Phùng cho biết, sau nhiều năm bỗng dưng nhận được thông tin là tìm được mộ phần của người thân nên rất vui mừng. 6 người trong gia đình đã cùng đi với đoàn công tác và thân nhân 30 liệt sĩ khác vào Tây Nguyên. Tuy nhiên, khi bốc hài cốt thì gia đình không được phép đụng tay vào, tất cả đều do người của “cậu Thủy” làm và sau đó hài cốt không được giám định.

Ông Nguyễn Văn Thao, Phó Công an thị trấn Chờ cho biết, ở địa phương không ai tin vào khả năng tâm linh, ngoại cảm của vợ chồng Thúy Duyên. Tại nhà riêng, họ xây một điện thờ lớn, vào đầu xuân thì mở phủ hầu bóng từ chiều hôm trước đến trưa hôm sau.

Ông Thao cho biết, 8h45 ngày 28/10, công an tỉnh Quảng Trị mời chính quyền đến nhà Thúy - Duyên tăng cường phối hợp bảo vệ đoàn công tác. Khi công an địa phương đến, công an Quảng Trị đã thông qua 2 lệnh bắt giữ, và lệnh khám xét nhà cặp vợ chồng này.

Vợ chồng Thúy - Duyện bị bị khởi tố về hành vi làm giả hài cốt, di vật, nơi chôn liệt sĩ theo Điều 139 Bộ luật Hình sự (tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản). Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị sau đó khám xét nơi ở của Thúy và Duyên, di lý các nghi can về tỉnh Quảng Trị để phục vụ điều tra.

Trong quá trình khám xét, trên chiếc xe Toyota Land Cruiser Prado của bị can Thúy, lực lượng chức năng phát hiện còng số 8, dùi cui điện, dao dài 58cm (cả cán), dao bấm và dao nhọn.

Theo VnExpress