Hàng chục ôtô ở một chung cư bị trộm gương và logo

Ngoài bị vặt gương, 10 ôtô đỗ ở khu chung cư thuộc huyện Hoài Đức, Hà Nội, còn bị lấy logo, camera lùi.

Ôtô bị vặt trộm gương, lấy logo trước và sau.

Ngày 1/2, lãnh đạo công an huyện Hoài Đức cho biết đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với đồn Công an Nam Hoài Đức và Công an xã An Khánh điều tra vụ việc gần 10 ôtô bị “vặt” gương khi dừng đỗ qua đêm dưới chân tòa nhà chung cư Gemex Tower (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội)

Qua truy xét camera, vào lúc 4h15 sáng 31/1, có một nhóm gồm sáu người trên 3 xe máy, đeo khẩu trang gần kín mặt, tiếp cận các vị trí đỗ ôtô.

Nhóm này được cho là sau đó đã bẻ gương, tháo logo của ít nhất tám xe rồi bỏ đi.

Trước đó, sáng 31/1, cư dân ở tòa nhà Gemek Tower xuống lấy xe để đi làm thì phát hiện xe bị bẻ gương, tháo logo, trong đó có nhiều xe hạng sang.

Cư dân ở đây cho biết khu vực sân đỗ của tòa nhà có nhân viên bảo vệ trông xe và có thu phí hàng tháng khoảng 500 nghìn đồng, đỗ trong hầm 800 nghìn đồng.

Trao đổi với phóng viên, chủ nhân chiếc xe Hyundai i10 bị vặt trộm gương cho biết bảo vệ tòa nhà đã có thông báo trong chiều nay sẽ họp với các chủ xe và có hướng khắc phục thiệt hại.

Sơn Dương