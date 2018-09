Hai tử tù bỏ trốn khi đang bị cùm chân

Sát thủ chuyên nghiệp cùng một kẻ buôn ma túy ở cùng buồng giam đã phá cùm, khoét tường, đu dây trốn ra khỏi trại giam.

Ngày 14/9, Công an Hà Nội khởi tố vụ án trốn khỏi nơi giam giữ, đồng thời phát lệnh truy nã đặc biệt với hai tử tù trốn khỏi nơi biệt giam là Lê Văn Thọ (tức Thọ "Sứt", 37 tuổi, ở Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (28 tuổi, ở huyện Quốc Oai).

Lãnh đạo công an xã Yên Trung (huyện Thạch Thất) - nơi nghi can Tình xuất hiện sau khi trốn khỏi phòng biệt giam - cho hay đã nhận được lệnh truy nã hai nghi can này.

Theo cơ quan điều tra, Thọ "Sứt" và Tình bị giam chung một buồng tại trại T16 (Thanh Oai, Hà Nội). Đêm 10/9, rạng sáng 11/9, lợi dụng trời mưa to, hai tên đã phá cùm, khoét tường buồng giam, leo lên tường trại giam rồi đu dây vượt ra ngoài bỏ trốn.

Sau khi rời T16, Tình về nhà một người thân ở xã Yên Trung, huyện Thạch Thất và lấy xe máy bỏ trốn cùng với Thọ "Sứt". Camera của một vài hộ dân quanh khu vực xã ghi nhận hình ảnh hai người đàn ông có nhân diện giống với hai tử tù bỏ trốn.

Tình cao 1,7 m, khi bỏ trốn mặc áo sơ mi dài tay màu xanh xám, quần vải màu tím than. Thọ râu quai nón, dáng người đậm, mặc áo sơ mi dài tay kẻ ô màu tro, quần bò màu xanh.

Thọ "Sứt" và Tình.

Theo hồ sơ cảnh sát, 5 năm trước Thọ "Sứt" cầm đầu nhóm đàn em bắt cóc bé gái, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng, kèm theo yêu cầu gia đình bị hại chuyển 5 bánh heroin và 5 lạng ma túy đá. Ba ngày sau khi gây án, Thọ và đàn em bị bắt. Tên này bị TAND tỉnh Sơn La tuyên phạt tổng cộng 27 năm tù các tội Giết người, bắt cóc...

Trong thời gian thụ án tại trại giam Nam Hà (Bộ Công an), từ trong tù Thọ "Sứt" tiếp tục chỉ đạo đàn em gây ra một loạt vụ án. Thọ điều đàn em "xử" một người đàn ông ở huyện Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam) khiến anh này và con trai thương tích 33-56%. Sau đó, Thọ tiếp tục chỉ đạo một đàn em nổ mìn nhà một cặp vợ chồng ở tỉnh Sơn La, song không thành.

Tháng 5/2015, Thọ "Sứt" chỉ đạo Vũ Văn Dũng (ở Hải Dương) lừa đảo chiếm đoạt của Lê Văn Chín bằng hình thức bán cho Lê Văn Chín 6 bánh ma túy giả trị giá gần 1,2 tỷ đồng. Tháng 6/2015, Lê Văn Thọ tiếp tục yêu cầu ba đàn em mua bán gần 2 kg ma túy đá.

Với hành vi trên, tháng 5 vừa qua, Thọ "Sứt" bị TAND tỉnh Hà Nam tuyên phạt tử hình các tội Giết người, Mua bán trái phép chất ma túy... Bị kết án, Thọ bị chuyển vào T16 chờ thi hành án. Gã này đang trong giai đoạn kháng cáo.

Trong khi đó, tháng 4 vừa qua, Tình bị TAND Hà Nội tuyên phạt tử hình vì đồng phạm Mua bán trái phép 490 bánh heroin giấu trong bình gas công nghiệp.