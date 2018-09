Hai thanh niên lạ bị nghi đánh chết người đôi co với CSGT

Công an TP HCM vừa tiếp nhận hồ sơ về cái chết của ông Chín, người tử vong sau khi cãi vã với CSGT vì bị giữ xe do nồng độ cồn trong máu cao.

Ngày 6/7, Công an TP HCM cho biết đang tạm giữ 2 nghi can Phạm Thanh Kim Hạnh (17 tuổi), Ngô Thành Vương (18 tuổi) vì bị cho là liên quan đến cái chết của ông Nguyễn Văn Chín (44 tuổi). Cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân và truy bắt thêm một người trong vụ việc có dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người này.

Con trai lớn của ông Chín bên linh cữu cha. Ảnh: An Nhơn

Trước đó, khuya 25/6, gia đình ông Chín nhận được tin ông này đang cấp cứu ở Bệnh viện Thống Nhất (quận Tân Bình). Khi lên đến nơi, người anh trai thấy ông Chín ôm bụng kêu đau nhưng vẫn còn tỉnh táo, nói rằng bị 2 thanh niên lạ đánh.

Ông này cho biết, khoảng 23h, sau khi ăn tiệc và có uống bia cùng đồng nghiệp trong công ty, ông chạy xe máy về nhà. Khi tới giao lộ Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Bình) thì bị tổ Cảnh sát giao thông đứng gần ngã tư ra hiệu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn.

Nói ông Chín đã vi phạm giao thông, các cảnh sát sau đó đưa xe máy của ông lên xe tải chở đi. Ông Chín yêu cầu phải giao biên bản để biết lỗi gì và nộp phạt ở đâu. Trong khi đôi bên cự cãi thì có hai người mặc thường phục yêu cầu ông Chín ra cách đó một đoạn để "lấy biên bản". Tại đây, ông bị họ đánh ngất và được đi cấp cứu nhưng tử vong vào sáng 27/6.

Theo điều tra ban đầu, tổ xử lý chuyên đề nồng độ cồn thuộc Đội CSGT quận Tân Bình phát hiện ông Chín lái xe trong trạng thái lảo đảo tại giao lộ Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Bình) nên ra hiệu dừng xe kiểm tra. Kết quả kiểm tra nồng độ cho thấy ông này vượt quá mức quy định (0,943 miligam/lít khí thở) nên lập biên bản và tạm giữ xe. CSGT yêu cầu ông Chín ký vào 2 biên bản vi phạm nhưng ông không đồng ý ký và bỏ đi.

Sau đó, tổ CSGT đã mời nhân chứng ký tên vào biên bản này và đưa xe ông Chín về trụ sở. Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau, các CSGT thấy ông Chín quay lại và ngồi gục đầu. Tổ công tác tưởng ông Chín mệt do quá say nên đã gọi taxi đưa ông Chín về nhà.

Theo kết quả giám định pháp y, ông Chín tử vong do viêm phúc mạc, thủng ruột non, thành bụng có dấu vết tụ máu nhưng chưa thể xác định có phải do ngoại lực tác động hay tụ máu do vết mổ cấp cứu.

Nhật Vy