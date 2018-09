Hai thanh niên giật điện thoại iPhone 7 bị bắt quả tang

Chạy xe máy, giật điện thoại của người phụ nữ, Quân và Bảo bị vây bắt tại chỗ.

Ngày 14/10, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết hôm nay khởi tố bắt tạm giam 3 tháng đối với Chu Đình Bảo (17 tuổi) và Chu Đình Quân (17 tuổi) đều trú tại huyện Thanh Chương (Nghệ An) cùng về tội cướp giật tài sản.

Trước đó, vào ngày 6/10 Quân và Bảo gặp nhau bàn chuyện đi cướp để lấy tiền tiêu xài. Cả hai thống nhất lên kế hoạch sẽ chạy xe trên đường để gây án.

Khoảng 18h chiều 6/10, Quân lái xe máy biển số Nghệ An chở Bảo đi trên nhiều tuyến đường thành phố Vinh để "săn mồi". Tới đường Đặng Thái Thân, phường Cửa Nam, chúng ra tay cướp một điện thoại của một phụ nữ, bán được hơn 3 triệu chia nhau.

Hai bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: AT.

Khi nạn nhân trình báo, công an thành phố Vinh chia các mũi mật phục ở nhiều tuyến đường để truy lùng tung tích nghi phạm.

Chừng một giờ đồng hồ sau, bộ đôi tiếp tục chạy xe tới đường Nguyễn Thị Minh Khai, ra tay cướp điện thoại iPhone 7 của phụ nữ khác. Nghe tiếng hô hoán của nạn nhân, cảnh sát hình sự thành phố có mặt gần đó đã cùng với người dân bắt giữ Bảo tại chỗ. Nghi can Quân thoát khỏi hiện trường nhưng đến khuya cùng ngày đã bị bắt.

Bị thẩm vấn, bộ đôi khai thêm ngày 1/10 đã thực hiện vụ cướp giật điện thoại của một người đàn ông với thủ đoạn tương tự.

Vụ án đang được làm rõ.