Hai tháng lần theo kẻ thuê sát thủ giết 9 người thân 

Thông tin về Nguyễn Văn Long, "trùm" tội phạm hoạt động trong lĩnh vực buôn bán ma túy và rửa tiền tại Mỹ đang có âm mưu sát hại 9 người trong gia đình vợ tại tỉnh Đồng Nai được Bộ An ninh nội địa Mỹ ICE-HSI gửi đến Tổng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an vào đầu tháng 5/2012.

Do tính chất vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, Tổng cục đã giao cho Cục cảnh sát hình sự (C45B phía nam) nhiệm vụ “bằng mọi giá phải chặn đứng kế hoạch của nhóm tội phạm xuyên quốc gia", đồng thời bảo vệ tính mạng các nạn nhân đang nằm trong "danh sách đen" của Long.

Tuy nhiên, tài liệu từ ICE-HSI chuyển qua chỉ là những thông tin về nhân thân ở Mỹ của Long, những mối quan hệ ở Việt Nam hoàn toàn mơ hồ bởi ông ta đã vượt biên được gần 20 năm. Trước sinh mạng của các nạn nhân đang cận kề nguy hiểm, đại uý Nguyễn Tiến Dũng và các trinh sát chia thành nhiều nhóm lập tức lên đường rà soát dấu vết khắp các địa bàn phía Nam.

Văn Xuân Khuê thừa nhận đã chỉ điểm cho các sát thủ thực hiện kế hoạch giết 9 người trong gia đình vợ gã Việt kiều. Ảnh: D.K.T

Cuối cùng, thông tin thu được từ thành phố Quy Nhơn, Bình Định, quê của Long, cho thấy ông ta có một người cháu gọi bằng cậu tên Văn Xuân Khuê (42 tuổi), thường gọi là Năm. Sau ngày vượt biên, thỉnh thoảng Long vẫn liên hệ với người này. Năm hiện chuyển đến phường 5, TP Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) sinh sống.

Mọi động thái của Năm, từ đó, đều không qua được mắt của các trinh sát. Những chuyến xe đò của của ông ta về thị xã Long Khánh, Đồng Nai bị theo sát. “Nhiều khả năng các mục tiêu mà Long thuê sát thủ giết đang sống tại thị xã này”, đại úy Dũng nhận định và cho biết ngay sau đó đã phối hợp với Công an thị xã Long Khánh điều tra.

Tiếp tục rà soát, cảnh sát xác định, nhà anh Tuân và chị Thảo ở phường Xuân An có cô em gái hiện sống ở Mỹ. Đặc biệt, hồi tháng 1/2012, anh Tuân từng bị người khác chặn đường dùng dao đâm vào cổ nhưng may mắn thoát chết. Do lần đó anh này từ chối giám định sức khỏe nên công an không có căn cứ để khởi tố điều tra. Ráp nối các dữ kiện, cảnh sát xác định chính gia đình anh Tuân và chị Thảo là mục tiêu mà Long muốn các sát thủ ra tay. Từ đây, phương án bảo vệ mục tiêu được C45B lên kế hoạch phối hợp với công an sở tại thực hiện.

Sau hai tháng miệt mài đeo bám, đầu tháng 7/2012, cảnh sát phát hiện Năm mặc áo khoác xùm xụp, đeo kính râm, bịt khẩu trang kín mít… tiếp tục đón xe đò về Long Khánh. Không đi cùng chuyến với Năm, song hai người đàn ông khả nghi cũng bắt xe về Đồng Nai ngay sau đó.

Để không bị theo dõi, Năm nhiều lần xuống xe, vào quán uống nước quan sát tình hình xung quanh rồi lại đón xe khác tiếp tục cuộc hành trình. Toàn bộ động thái của nhóm người này đều nằm trong sự kiểm soát của các trinh sát. Nhóm chiến sĩ bảo vệ mục tiêu cũng sẵn sàng cho giây phút quyết định của chuyên án.

Khi Năm và hai sát thủ vừa xuất hiện tại khu vực nhà anh Tuân và chị Thảo đã bị các cảnh sát tóm gọn. Cùng lúc này, tại thành phố Seattle, Long bị Cục an ninh nội địa Mỹ bắt giữ.

Tại trụ sở Cục cảnh sát hình sự, Năm chối bỏ về kế hoạch giết người hàng loạt do Long chủ mưu. Phải mất rất nhiều thời gian, trước những chứng cứ mà cảnh sát đưa ra, nghi phạm mới chịu thừa nhận.

Năm khai, do còn thiếu Long 600 triệu đồng mà không có tiền trả, lại được cậu hứa xoá nợ rồi sẽ trả thêm công hậu hĩnh cho việc giám sát các sát thủ giết người nên anh ta "nhắm mắt làm liều". Năm cũng cho rằng mình chỉ là người chỉ điểm, sự việc được che giấu kỹ càng nên cảnh sát không thể nào phát hiện.

“Tôi thắc mắc vì sao lại phải ra tay dữ vậy, cậu không nói mà bảo tôi 'chỉ cần kiểm tra những người kia có giết chết cả nhà anh Tuân và chị Thảo hay không' để báo cho cậu. Nếu người nào còn sống, được đưa đi cấp cứu cũng không trả tiền”, Năm khai.

Tương tự, các sát thủ được Long thuê cũng không biết lý do vì sao ông ta lại hận gia đình nhà vợ đến thế. “Cứ một người chết chúng tôi nhận được 6.000 USD. Ngay sau khi thanh toán hết gia đình anh Tuân và chị Thảo, chúng tôi được lệnh giết luôn cả Năm để bịt đầu mối”, họ khai.

Trong khi đó, làm việc cới C45B, anh Tuân và chị Thảo cho rằng “có thể do hiểu lầm, mâu thuẫn trong tình cảm gia đình” chứ không nhận đã chiếm đoạt 100.000 USD của Long.

Đại tá Nguyễn Tri Phương: "Âm mưu giết nhiều người của Long là cực kỳ dã man, nguy hiểm và chưa từng có ở Việt Nam". Ảnh: Vũ Mai.

Ngay sau khi chuyên án kết thúc, Cục an ninh nội địa, Cục thực thi pháp luật Mỹ đã cử đoàn công tác sang làm việc với lãnh đạo Tổng Cục cảnh sát. Họ bày tỏ lòng cảm ơn lực lượng công an Việt Nam đã tận tình, phối hợp chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời vụ án đặc biệt nghiêm trọng và giúp họ có thêm bằng chứng xử lý Nguyễn Văn Long theo pháp luật Mỹ.

“Âm mưu giết nhiều người của Long là cực kỳ dã man, nguy hiểm và chưa từng có ở Việt Nam. Ngay sau khi nhận được yêu cầu phối hợp điều tra của Mỹ, Bộ Công an đã khẩn trương vào cuộc. Nếu không kịp thời chặn đứng âm mưu này thì hậu quả sẽ vô cùng ghê gớm”, đại tá Nguyễn Tri Phương, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự phía nam nói.

Tháng 7 vừa qua, công tố viên Mỹ cùng luật sư của Long được Bộ Công an cho phép tiến hành thẩm vấn nhân chứng và các bị hại tại Việt Nam để có căn cứ trong việc buộc tội kẻ chủ mưu.

Đến ngày 12/9, Tòa án Liên bang Mỹ tại Seattle đã ra phán quyết buộc tội Nguyễn Văn Long, 46 tuổi, ngụ tại thành phố Seattle, với hai tội danh Âm mưu giết người tại nước ngoài và Xúi giục người khác phạm tội có tính chất tàn bạo. Tên này có thể đối mặt với bản án 14 năm tù giam.

Dự tính, bản án dành cho Long sẽ được tòa án Mỹ tuyên vào đầu tháng 1/2014.

* Tên các nạn nhân đã được thay đổi.