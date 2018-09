Hai kẻ mới ra tù thực hiện 13 vụ cướp giật

Trong thời gian ngắn, bộ đôi ở Nghệ An gây ra hơn chục vụ cướp giật tài sản của nhiều phụ nữ chạy xe máy ban đêm.

Ngày 17/11, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Hà Huy Tùng (29 tuổi) trú huyện Hưng Nguyên và Phạm Văn Tuấn (32 tuổi) trú huyện Tân Kỳ (Nghệ An) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo hồ sơ của công an, những ngày đầu tháng 11, liên tiếp nhiều người trình báo là nạn nhân của các vụ cướp giật tài sản trên các tuyến phố ở thành phố Vinh vào ban đêm.

Khi tổ cảnh sát hóa trang đang mật phục tại một số tuyến đường thành phố Vinh để truy tìm thì đêm 11/11, người phụ nữ 33 tuổi chạy xe máy trên đường An Dương Vương bị hai nam thanh niên chạy xe máy cùng chiều giật dây chuyền vàng đang đeo ở cổ.

Vài chục phút sau, tại ngả đường khác, một phụ nữ khác tiếp tục bị giật dây chuyền vàng với thủ đoạn tương tự.

Bám theo nghi phạm qua nhiều tuyến đường, khi tới trước tiệm vàng trên đường Trần Hưng Đạo, xác định bộ đôi cướp giật dừng xe để vào bán tang vật nên cảnh sát khống chế tại chỗ. Hai kẻ được xác định là Hà Huy Tùng và Phạm Văn Tuấn.

Tang vật vụ án.

Thừa nhận là thủ phạm gây ra hai vụ cướp vừa thực hiện trước lúc bị bắt, hai nghi phạm còn khai trước đó đã thực hiện 11 vụ cướp giật khác cũng với thủ đoạn chạy xe máy kẹp đôi lượn lờ trên các tuyến đường thành phố Vinh để "săn mồi".

Tổng tài sản mà chúng cướp giật ước tính gần 70 triệu đồng. Tùng có ba tiền án về trộm cắp tài sản và đánh bạc, mới ra tù hai năm trước; Tuấn có hai tiền án về cướp tài sản và trộm cắp, ra tù ba năm trước.