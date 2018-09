Hai côn đồ xông vào hành hung nữ chủ nhà bị bắt

Cho rằng bị xe nhà chị Hường cướp khách, Hùng và đồng bọn xông vào nhà tấn công khiến nạn nhân ngã gục.

Hành hung phụ nữ

Ngày 9/6, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã tạm giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lê Văn Hùng (39 tuổi, trú huyện Diễn Châu) và Trương Đăng Công (31 tuổi, trú huyện Yên Thành) về tội cố ý gây thương tích theo điểm i, khoản 1, điều 104 Bộ luật hình sự.

Nửa tuần trước, mạng xã hội chia sẻ đoạn video quay cảnh hai người đàn ông xông vào nhà một người dân. Chúng liên tiếp dùng tay, chân đấm đá một phụ nữ. Khi người phụ nữ chạy vào phía trong nhà thì tiếp tục bị chúng đuổi theo tấn công, đạp ngã xuống sàn nhà trước lúc rời đi.

Công an huyện Yên Thành vào cuộc điều tra đã xác minh, nạn nhân trong video là chị Nguyễn Thị Hường (43 tuổi, trú xã Nam Thành, huyện Yên Thành).

Nguyên nhân xuất phát từ việc Lê Văn Hùng (39 tuổi, trú huyện Diễn Châu) là chủ xe khách chạy tuyến Nghệ An - TP HCM. Trong khi đó vợ chồng chị Nguyễn Thị Hường cũng có xe khách chạy cùng tuyến với Hùng.

Cuối tháng 5, cho rằng xe của gia đình chị Hường "cướp" một số khách trước đó đã đặt ghế với xe của mình nên Hùng ấm ức, gọi điện đe doạ nhà xe chị Hường...

Chiều 30/5, Hùng dẫn theo một tốp 4-5 người đi xe máy và taxi ập tới nhà riêng chị Hường. Tại đây, Hùng cùng một đồng bọn xông vào tát, đấm đá liên tiếp. Chị Hường tháo chạy song bị truy sát đến khi gục xuống sàn nhà. Một số đồng bọn của Hùng đứng canh cổng hăm doạ, không cho hàng xóm can ngăn...

Cảnh chị Hường bị hành hung. Ảnh: Cắt từ video.

Toàn bộ diễn biến diễn ra lúc đó được camera an ninh nhà bị hại ghi lại. Chị Hương sau thời gian nhập viện chữa trị, sức khoẻ đã ổn định, kết quả giám định, chị Hường mang thương tật 8%.

Công an Yên Thành đang tiếp tục làm rõ vụ án.

Anh Thư