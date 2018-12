Hai côn đồ đánh người ở Nghệ An bị khởi tố

Mâu thuẫn xảy ra, Cảnh gọi thêm Hoàng tới tấn công anh Tú khiến anh này phải chạy vào trụ sở ủy ban xã để lánh nạn.

Ngày 12/10, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Văn Cảnh (33 tuổi, trú huyện Yên Thành) và Trần Văn Hoàng (40 tuổi, trú thành phố Vinh) về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó sáng 3/10, Trương Văn Cảnh điều khiển ôtô tới đường liên xóm ở xã Trung Thành (huyện Yên Thành). Anh Dương Ngọc Tú chỉ huy công trình thi công cống thoát nước ngang đường thông báo cống mới xây nên xe ôtô chưa thể lưu thông qua. Không nghe lời, Cảnh vẫn phóng xe qua dẫn tới xô xát với anh Tú.

Trần Văn Hoàng tại cơ quan điều tra.

Cảnh sau đó gọi điện Trần Văn Hoàng tới giúp sức. Hoàng mang theo gậy đến hiện trường tấn công khiến anh Tú tháo chạy vào trụ sở ủy ban xã gần đó để lánh nạn.

Tuy nhiên Hoàng tiếp tục đuổi theo vào phòng, dùng gậy đánh anh Tú và bị một số người người can ngăn. Cảnh sau đó yêu cầu anh Tú phải ra cổng trụ sở để xin lỗi. Sau đó, Hoàng tiếp tục dùng gậy đánh vào đầu khiến anh Tú phải nhập viện.