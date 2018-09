Hai cha con bị chém chết trong rừng sâu

Thi thể hai cha con có nhiều vết chém, nằm cách nhau khoảng 2 km trong rừng sâu, không có dấu hiệu bị cướp.

Ngày 6/3, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đang truy bắt kẻ giết hai cha con ở trong rừng thuộc địa bàn huyện Đình Lập. “Bước đầu xác định đây là vụ án giết người có thể do trả thù, không có dấu hiệu cướp tài sản. Hiện các trinh sát đã khoanh vùng được nghi can và đang tổ chức truy bắt”, vị lãnh đạo cho biết.

Theo cảnh sát, sáng 2/3, anh Dương Kim Chi (34 tuổi, trú xã Thái Bình, Đình Lập) và con trai 11 tuổi vào rừng tìm mật ong. Tối cùng ngày không thấy thấy hai cha con trở về, người thân gọi điện song bất thành.

Sáng 3/3 gia đình anh Chi tổ chức vào rừng tìm kiếm và báo sự việc cho chính quyền địa phương. Chiều cùng ngày, người thân tìm thấy thi thể bé trai trong bụi rậm. Một ngày sau, cảnh sát phát hiện xác anh Chi cách đó khoảng 2km. Trên người hai nạn nhân có nhiều vết chém.

Hiện trường xảy ra án mạng ở trong rừng sâu, ít người qua lại, cách nhà nạn nhân khoảng hơn 10 km.