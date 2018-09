Hai cán bộ bị bắt trong án oan của ông Chấn

Một lãnh đạo công an huyện và một cán bộ viện kiểm sát bị cho là đã cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án khiến ông Chấn bị tù oan suốt 10 năm.

Ngày 9/5, Viện kiểm sát Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Nhật Luật (nguyên thượng tá, phó công an huyện Việt Yên, Bắc Giang) và ông Đặng Thế Vinh (nguyên trưởng phòng 10, VKSND tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi Cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án của ông Nguyễn Thanh Chấn 10 năm trước.

Bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Chấn) bày tỏ xúc động khi hay tin hai ông này bị bắt giữ. Bà Chiến cho biết, thời điểm vụ án xảy ra, ông Luật là điều tra viên thụ lý vụ án của chồng bà. Ngày ông Chấn bị đưa lên trụ sở công an huyện Việt Yên, bà tìm đến xin gặp thì được thông báo chồng đã nhận tội, về xin lỗi bị hại.

Ngày 4/11/2013, ông Chấn được tạm tha về nhà sau 10 năm bị bắt trong niềm vui sướng của gia đình. Ảnh: An Ninh Thủ Đô

Còn về ông Vinh, bà Chiến trí nhớ lẫn lộn nhưng không quên cuộc đối thoại giữa chồng và kiểm sát viên này trong phiên toà sơ thẩm. Ngày đó, ông Chấn đề nghị HĐXX thay đổi công tố viên là ông Vinh với lý do ông này là người ép ký vào quyết định tống đạt cáo trạng, song không được đồng ý. “Thật ra, ai có tội thì phải bị xử lý. Chúng tôi chỉ mong pháp luật truy xét đúng người, đúng tội”, bà Chiến nói.

Hơn 10 năm trước, giữa tháng 8/2003, chị Nguyễn Thị Hoan bị giết hại tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang. Hơn một tháng sau, ông Chấn bị bắt tạm giam và bị VKSND tỉnh Bắc Giang truy tố tội Giết người với tình tiết định khung tăng nặng là "có tính chất côn đồ". Sau đó, ông Chấn bị tuyên phạt tù chung thân.

Ông Chấn kêu oan, nhưng TAND Tối cao được mở tại Bắc Giang sau đó đã bác đơn, giữ nguyên án sơ thẩm. Ròng rã nhiều năm trời gia đình ông Chấn đi khắp nơi kêu oan. Tháng 7/2013, bà Chiến tiếp tục gửi đơn kêu oan đến Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, lần này bà khẳng định thủ phạm giết chị Hoan là Lý Nguyễn Chung. Sau khi điều tra, xác minh, Chung bị bắt giữ và khởi tố về tội Giết người, Cướp tài sản. Đến ngày 25/1 vừa qua, ông Chấn chính thức được công nhận vô tội.

Là nạn nhân trong vụ án oan chấn động dư luận, ông Chấn đã làm đơn tố cáo những người đánh đập, ép cung. Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu 7 người phải làm tường trình, gồm: ông Thái Xuân Dũng hiện là Chánh thanh tra Công an tỉnh Bắc Giang; ông Lê Văn Dũng, chỉ huy điều tra vụ án, đang là Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; ông Ngô Đình Dung và Trần Nhật Luật đang là Phó trưởng Công an huyện Lục Nam và huyện Việt Yên; ông Nguyễn Trung Thành là Phó trưởng phòng Công tác Đảng, công tác quần chúng...

