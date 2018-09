Hai án tử cho nhóm buôn ma túy xuyên quốc gia

Trước giờ tuyên án, một bị cáo nhoài người lao về phía bờ tường định đập đầu tự sát khiến phiên tòa náo loạn.

Ngày 11/9, sau hai ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Nguyễn Hữu Bằng (35 tuổi, quê xã Hà Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh), Nguyễn Ngọc Hưng (45 tuổi, trú xã Đông Tân, TP Thanh Hóa) án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Phan Thị Vy gào khóc thảm thiết khi nghe tòa tuyên chồng án tử còn mình nhận án tù 20 năm tù. Ảnh: Lam Sơn.

Bị cáo Lê Thị Ất (39 tuổi, quê xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) lĩnh án chung thân. Liên quan đến vụ án, hai bị cáo còn lại gồm Văn Thị Nga (39 tuổi, trú xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương) và Phan Thị Vy (45 tuổi, trú xã Đông Tân, TP Thanh Hóa) nhận án 20 năm tù về cùng tội danh

Ngay đầu giờ sáng, hàng trăm người dân đã kéo về chật kín trụ sở TAND tỉnh Thanh Hóa. An ninh phiên tòa được xiết chặt với sự có mặt của hàng trăm cảnh sát cơ động và hỗ trợ tư pháp. Hơn 7h, khi chiếc xe thùng vừa dừng bánh, nhiều người thân gào khóc nức nở lao đến gọi tên các bị can khiến sân tòa nhốn nháo.

Trước giờ phiên tòa mở lại ít phút, bất ngờ bị cáo Nguyễn Ngọc Hưng lao đầu về phía bức tường trong phòng xét xử định tự sát. Người này sau đó được cảnh sát kịp thời ngăn cản, khống chế nên không có hậu quả đáng tiếc. Đề phòng tình huống xấu, lực lượng hỗ trợ tư pháp sau đó phân công cán bộ giám sát chặt chẽ các bị cáo.

Bản án xác định, do có nhiều năm làm ăn sinh sống ở thủ đô Viêng Chăn (Lào) nên vợ chồng Nguyễn Hữu Bằng và Lê Thị Ất quen biết với một người đàn ông quốc tịch Lào tên là Kong Thong. Khoảng giữa tháng 10/2013, Kong Thong đến nơi ở của gia đình Bằng bàn bạc việc đưa ma túy từ Lào về Việt Nam bán kiếm lời.

Nguyễn Hữu Bằng là người bình thản nhất trong số 5 bị cáo, dù bản thân đối mặt với khung hình phạt cao nhất. Ảnh: Lam Sơn.

Hám món lời lớn, ngay sau đó, Bằng và Ất lên đường về Việt Nam rồi tìm đến nhà vợ chồng Nguyễn Ngọc Hưng và Phan Thị Vy (ở xóm Hạnh, xã Đông Tân, TP Thanh Hóa) móc nối tìm đầu mối tiêu thụ hàng cấm.

Được hứa hẹn trả thù lao hậu hĩnh, Hưng nhận lời và đi tìm các con nghiện ma túy mà Hưng quen biết để chào hàng. Khoảng vài tháng sau, một người phụ nữ tên Hạnh (ở TP Thanh Hóa) nhận lời môi giới bán ma túy giúp Hưng. Có mối “ăn hàng”, Hưng thông báo cho đầu dây bên Lào hẹn lịch chuyển hàng về Việt Nam.

Sáng 29/12/2013, Bằng và Kong Thong đi xe ô tô bán tải biển số Lào vận chuyển lượng lớn ma túy tổng hợp vào lãnh thổ Việt Nam, xuôi về hướng TP Thanh Hóa rồi thông báo cho Ất và Nga đến khu vực cây xăng cầu Quán Nam nhận hàng. Hưng sau đó đem túi ma túy về nhà người thân cất giấu chờ giao dịch.

Khuya ngày 31/12/2013, hai bên đạt thỏa thuận về giá cả, địa điểm và phương thức giao hàng, thanh toán. Nhóm này dự định giao hàng ở nhà nghỉ Mai Lâm (thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn) và thanh toán tiền tại khách sạn Phù Đổng (TP Thanh Hóa).

Cố tỏ ra cứng rắn trước người thân, nhưng khi phiên tòa chuẩn bị được mở lại sáng nay, Hưng đã lao đầu vào tường định tự sát. Ảnh: Lam Sơn.

Khoảng 22h30 ngày 31/12/2013, vợ chồng Hưng, Ất đang giao dịch mua bán ma túy với nhóm ba người (gồm một phụ nữ tên Hạnh và hai người đàn ông không rõ tên tuổi, địa chỉ) ở phòng 205, nhà nghỉ Mai Lâm thì bị Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa) và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an ập vào bắt quả tang.

Thấy cảnh sát xuất hiện, Hưng và Ất ôm hàng chạy lên tầng 3 tẩu tán nhưng bị các trinh sát khống chế ngay sau đó. Nhóm người mua ma túy kịp chạy thoát thân.

Cơ quan chức năng thu giữ 70 gói nilon chứa tổng cộng 53.962 viên nén hình tròn trọng lượng 5.053 gam. Kết quả giám định cho thấy, toàn bộ số viên nén đều là chất Methamphetamine (Hồng phiến). Loại ma túy này được xác định có hàm lượng độc tố và khả năng phá hủy cơ thể còn ghê gớm hơn cả Heroin. Mỗi viên có giá khoảng hơn 50.000 đồng.

Mở rộng điều tra, công an bắt thêm Nguyễn Hữu Bằng, Văn Thị Nga và Phan Thị Vy. Liên quan đến vụ án, người đàn ông quốc tịch Lào tên Kong Thong và nhóm người mua số ma túy nói trên chưa bị bắt, Công an Thanh Hóa đang xác minh danh tính những nghi can này.

Nữ bị cáo Lê Thị Ất vì đang nuôi con nhỏ nên được HĐXX giảm án ở mức chung thân. Bà này liên tục ngất xỉu khiến phiên tòa gián đoạn để nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Lam Sơn.

Nhiều bị cáo đã ngất xỉu khi nghe nữ thẩm phán chủ tọa tuyên án tử hình. Phiên tòa kết thúc trong cái nắng chói chang, sau lưng các tử tù văng vẳng tiếng khóc ai oán, não nề... Vài đứa nhỏ cố nhoài theo cha mẹ mong nắm được bàn tay người thân lần cuối.

Lam Sơn