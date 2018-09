Giở trò với sơn nữ 14 tuổi trong nhà hoang

Tin lời bạn, Tú ở lại ngủ qua đêm và nhiều lần bị những tên 'yêu râu xanh' thay nhau làm bậy.

Trong phiên tòa, đứng trước vành móng ngựa, các bị cáo Lê Anh Tuấn (sinh năm 1996), Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1995), Bùi Văn Khương (sinh năm1995, đều trú tại Lương Sơn, Hòa Bình) run rẩy khi nghe TAND tỉnh Hòa Bình tuyên án phạt tù lần lượt cho từng người là 14 năm, 11 năm và 5 năm về hành vi phạm tội đã gây ra.

Theo cáo trạng, chiều tối ngày 24/11/2012, Nguyễn Ngọc Thủy (sinh năm 1996) đến nhà Nguyễn Thị Tú (sinh năm 1998, trú tại xã Tân Thành, Lương Sơn, Hòa Bình) để rủ đi dự đám cưới. Vì là bạn bè cùng nhóm đã đi chơi nhiều lần với nhau nên Tú đồng ý.

Hai người đến đám cưới khoảng hơn 10h đêm thì về. Lúc này, Thủy nhắn tin rủ bạn trai là Lê Anh Tuấn đến đón. Tuấn cùng bạn là Nguyễn Văn Ngọc đi xe máy đến chở hai cô gái đi chơi tiếp. Khi đêm đã khuya, Tú muốn về nhưng cả Tuấn và Ngọc dùng lời lẽ ngon ngọt rủ hai cô gái về căn nhà bỏ không của Tuấn ở xã Cao Thắng, Lương Sơn chơi. Sau khi về đến nhà thì cặp đôi Tuấn và Thủy vào trong buồng nằm tâm sự còn Tú và Ngọc ngồi ở giường ngoài nhà.

Căn nhà nơi người dân cho rằng Tuấn thường rủ bạn về sống bầy đàn.

Khi Ngọc nghe thấy những tiếng động ở trong buồng của Tuấn và Thủy phát ra thì dục vọng nổi lên, đẩy Tú xuống giường và ép quan hệ. Cô gái chống cự quyết liệt và vùng bỏ chạy vào buồng cùng bạn. Thế nhưng lúc này, cô bạn gái của Tú lại bỏ ra ngoài, mặc Tú nằm cạnh bạn trai mình. Cùng lúc đó, Ngọc chạy vào cùng với Tuấn thay nhau hãm hiếp Tú.

Sau khi xong việc, đêm hôm đó cả Thủy, Tú và Ngọc đều ngủ lại nhà Tuấn cho đến sáng hôm sau thì Ngọc bỏ về. Tuấn tiếp tục đi đám cưới đến chiều về vẫn thấy Tú và Thủy còn ở nhà mình. Sau khi ăn cơm tối xong, Tuấn gặp Bùi Văn Khương (sinh năm 1995, trú tại xã Thanh Lương, Lương Sơn) và kể lại toàn bộ câu chuyện đêm hôm trước rồi rủ Khương về nhà mình ngủ với ý định cả hai tiếp tục quan hệ tình dục với Tú, với kịch bản như tối hôm trước.

Khi đang thực hiện hành vi đồi bại, Khương thấy vùng kín của Tú chảy nhiều máu nên không tiếp tục nữa và để Tú về nhà. Sự việc được phát hiện khi gia đình Tú thấy con có biểu hiện lạ. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Tổng hình phạt của 3 tên này lên tới 30 năm tù.

Trước sự việc này, những người hàng xóm của bị cáo Tuấn đều cho rằng do thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình nên những thanh thiếu niên này đã từ lâu tụ tập, sống chung với nhau theo kiểu bầy đàn.

Nhà của Tuấn tồi tàn, rách nát, không có người ở, xung quanh cỏ dại mọc lút đầu người. Theo những người hàng xóm, ngôi nhà này là của ông Lê Quý Ba, (sinh năm 1960) và bà Bùi Thị Vương (sinh năm 1963), là bố mẹ của bị cáo Tuấn nhiều năm nay đã bỏ hoang. Cách đây khoảng 10 năm, hai ông bà cùng với 4 người con trai trong đó có cả Tuấn vào trong miền Nam làm kinh tế. Tuy nhiên, do cuộc sống khó khăn nên chỉ được vài năm thì Tuấn trở về quê và sống cùng với bà ngoại.

Thời gian đầu Tuấn vẫn đi học, nhưng chỉ lên đến lớp 9 thì bỏ. Từ khi bỏ học, Tuấn ít khi về nhà ngoại mà về nhà sống một mình. Thời gian này, Tuấn giao du rồi kết thân với nhiều thanh niên hư hỏng ở các xã lân cận và lấy nhà mình làm nơi tụ tập chơi bời, đàn đúm, sống kiểu bầy đàn.

Theo ông Nguyễn Văn Diêm, công an viên xã Cao Thắng, Lương Sơn, khoảng cuối tháng 11/2012, Tuấn đã bắt giữ xe máy của một chủ quán net hòng đòi tiền chuộc. Công an xã Cao Thắng đã triệu tập để làm rõ sự việc. Tại đây, Tuấn đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình. Khi sự việc đang được mở rộng điều tra thì công an xã nhận được đơn tố cáo của gia đình của em Nguyễn Thị Tú về sự việc trên.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi