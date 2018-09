Giết vợ rồi đặt dao lên thi thể

Trong cơn tức giận Luận đã sát hại vợ, kéo thi thể nạn nhân vào nhà tắm phủ kín mặt rồi đặt con dao gây án lên người.

Ngày 18/4, sau nhiều giờ lẩn trốn, nghi can Võ Văn Luận (29 tuổi, quê An Giang) đã ra đầu thú tại Công an tỉnh An Giang về hành vi Giết người.

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, ông Nguyễn Bá Văn (54 tuổi, ngụ Vũng Tàu) đến phòng trọ của cháu gái là chị Lê Thị Bé (24 tuổi, quê An Giang) ở phường Bình Chuẩn, TX Thuận An (Bình Dương) thì phát hiện thi thể chị trong phòng tắm với vết thâm tím trên cổ, trên mặt phủ chiếc khăn cùng một con dao to bản dài khoảng 30cm đặt trên người.

Con ông Văn cho biết, lúc 7h Luận đã gọi điện cho hay sẽ đưa vợ đi chơi ở khu du lịch Đại Nam ở TP Thủ Dầu Một vì đầu tuần tới cả hai bắt đầu đi làm. Nhưng khi gọi điện cho Luận thì không có tín hiệu.

Hiện trường nơi xác nạn nhân được phát hiện. Ảnh: Nguyệt Triều

Theo những người ở gần phòng trọ, lúc 2h sáng nhiều người nghe thấy vợ chồng Luận gây lộn, ẩu đả. Đến khoảng 5h, một số người thấy Luận khóa cửa phòng bỏ đi với điệu bộ khả nghi, nhưng không ai nghĩ anh ta đã gây ra tội ác với vợ mình.

Ông Văn cho biết, chị Bé sống cùng Luận và có 2 con (con gái lớn 7 tuổi, còn cháu trai mới 20 tháng tuổi). Gần đây do kinh tế khó khăn nên hai vợ chồng lên Bình Dương kiếm việc làm. Hai ngày trước chị Bé gửi con cho mẹ ruột rồi lên Bình Dương, hôm sau Luận cũng lên và cùng ở nhà trọ do ông Văn thuê giùm. Cả hai đã được nhận vào làm việc từ đầu tuần trong một công ty gần khu nhà trọ.

Chiều tối cùng ngày, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, thi thể đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng. Công an tỉnh Bình Dương đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để di lý Luận về Bình Dương để phục vụ công tác điều tra.

Nguyệt Triều