Giết người yêu khi cầu hôn bất thành

Muốn tiến tới hôn nhân với cô giáo mầm non nhưng bị từ chối, người đàn ông 52 tuổi 'xả' dao liên tiếp vào người mình yêu thương.

Ngày 6/7, Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hữu Sơn (52 tuổi, trú xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về tội giết người.

Bị can Nguyễn Hữu Sơn.

Theo hồ sơ, Nguyễn Hữu Sơn (52 tuổi) từng có một đời vợ nhưng đã ly hôn vì không có con chung. Những năm gầy đây, ông ta sống khép kín trong căn nhà nhỏ ở xóm 4B (xã Nghĩa Đồng) bươn chải mưu sinh.

Ở xã Nghĩa Hợp (huyện Tân Kỳ) kế bên, cách nhà Sơn chừng 5km, có cô giáo dạy mầm non Dương Thị Chung (48 tuổi) sau khi ly hôn sống một mình nhiều năm nay, hai con đi làm ăn ở miền Nam thi thoảng mới về. Tình cờ gặp nhau trong cuộc trò chuyện ngắn, hai người tâm đầu ý hợp, nảy sinh tình cảm. Sơn thường xuyên qua lại nhà cô giáo Chung ăn ở.

Thời gian gần đây mối tình giữa họ gặp trục trặc, trong khi Sơn nhiều lần ngỏ lời muốn kết hôn để nương tựa vào nhau thì chị Chung lại một mực từ chối và đòi chấm dứt quan hệ.

Ngôi nhà của nạn nhân Chung. Ảnh: Anh Thư.

Rạng sáng 3/7, tại nhà của chị Chung, hai người tiếp tục lời qua tiếng lại song không tìm được tiếng nói chung, Sơn được xác định đã vớ con dao có cán bằng sắt dài chừng 40cm mà chị Chung để gần đầu giường liên tục đâm vào người khiến chị Chung không kịp thoát thân.

Sau khi gây án, Sơn dùng xe máy của nạn nhân để tới công an trình diện, bỏ lại chiếc xe máy cũ nát của mình tại nhà nạn nhân. Khai nhận hành vi gây án, nghi can nói không có ý định bỏ trốn.

Xe máy mà hung thủ bỏ lại tại nhà nạn nhân.

Nhà chức trách khám nghiệm xác định nạn nhân trúng 11 nhát dao. Cán bộ địa phương đánh giá bị can Sơn là người sống khép kín nhưng tính tình vui vẻ, không khi nào gây chuyện với hàng xóm.

Anh Thư