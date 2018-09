Giết người 'núp bóng' tai nạn giao thông

Ban đầu, công an xác định đây là vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, khi khám nghiệm tử thi, họ phát hiện ra dấu hiệu của một án mạng.

Phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hải Phòng vừa khởi tố 4 người liên quan đến cái chết của anh Trần Văn Quý (sinh năm 1974, trú tại Lương Khê 1, phường Tràng Cát, Hải An, Hải Phòng).

Theo đó, sáng sớm 24/5, Công an phường Nam Hải (Hải An, Hải Phòng) nhận được tin anh Quý nằm gục trước cửa một gia đình, bên cạnh chiếc xe và một vũng máu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng đã tử vong lúc 18h10 cùng ngày. Sau đó, gia đình xin nhận thi thể anh Quý về mai táng, xin không mổ khám nghiệm tử thi và không khởi kiện bất cứ điều gì liên quan đến vụ việc.

Qua kết quả điều tra, cơ quan công an địa phương nhận định đây chỉ là một vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, khi cơ quan Công an Thành phố vào cuộc, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm chiếc xe máy của anh Quý cho thấy dấu hiệu nghi vấn là một vụ án mạng. Từ nhận định trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, làm sáng tỏ vụ việc.

Theo đó, kết quả điều tra cho thấy, khoảng 22h30 ngày 23/5, tại quán nước số 1029 đường Ngô Gia Tự, phường Đằng Hải (chủ quán là Phạm Văn Mý, sinh năm 1967), anh Quý có mâu thuẫn với Lương Xuân Khánh (sinh năm 1983, thường trú tại Hà Nội), Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1980) và Lương Văn Thắng (sinh năm 1981, cùng ở tại phường Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng).

Được mọi người can ngăn song sau đó Quý đã về nhà mượn dao và quay lại quán gặp ba thanh niên trên. Tại quán, Khánh đã dùng gậy đánh hai nhát vào mặt và đầu Quý làm Quý ngã gục. Sau đó, Thắng cầm gậy gỗ đánh tiếp 2 nhát vào mặt vào đầu Quý. Lúc này, Dũng từ quán cầm dao chạy ra nhưng thấy Quý nằm gục nên không đánh nữa.

Từ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án và khởi tố Khánh và Thắng về tội giết người, khởi tố Dũng và Mý tội không tố giác tội phạm. Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Phòng PC45, Công an TP Hải Phòng cho biết, Quý là con nghiện, không có vợ con, bố mẹ đã mất, đang ở một mình trong căn nhà gần như bỏ hoang không có nhiều mối liên hệ với xã hội.

