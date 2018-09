Giết mẹ và vợ rồi giấu xác vào xó bếp

Ông Thanh khai nhận, do hoang tưởng nên đã dùng dao hạ sát mẹ đẻ và vợ rồi giấu xác vào xó bếp.

Sáng ngày 27/7, đám tang của bà Vũ Thị Nguyệt (88 tuổi, trú xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn) và con dâu Lê Thị Toàn (50 tuổi) đã diễn ra trong sự tiếc thương của người thân và hàng trăm người dân xã Triệu Thành.

Trước đó, chiều 26/7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Hoàng Văn Thanh (51 tuổi), nghi can gây ra thảm án khiến mẹ già và vợ thiệt mạng.

Theo điều tra ban đầu, sáng cùng ngày, sau khi vợ là Lê Thị Toàn đi chợ, Thanh ở nhà với mẹ Vũ Thị Nguyệt. Khoảng 9h, người đàn ông này bất ngờ cầm dao hạ sát mẹ già, kéo xác vào xó bếp rồi dùng hai bao trấu chặn lên.

Sáng ngày 27/7, đám tang của 2 người phụ nữ đã diễn ra trong sự tiếc thương của người thân và hàng trăm người dân xã Triệu Thành.

Người vợ đi chợ về nhưng không phát hiện điều bất thường nên vào bếp nấu cơm. Khi bà Toàn đang ngồi làm rau ở cửa bếp thì bất ngờ bị Thanh chém ngang cổ, chết tại chỗ. Hung thủ được cho là đã dùng tro xóa dấu vết hiện trường sau khi kéo xác vợ dìm xuống ao cạnh nhà. Quá trưa, một người họ hàng sang chơi, phát hiện vụ việc nên hô hoán, báo công an.

Vợ chồng ông Thanh có 4 con, khi sự việc xảy ra không ai có nhà. Nhà chức trách cho hay, thời gian gần đây, ông Thanh có biểu hiện tâm lý không bình thường. Cách đây chưa lâu, ông này có lần cầm dao chém vợ nhưng được can ngăn kịp thời.

Căn nhà nơi xảy ra án mạng.

Đại tá Trần Văn Thực, Chánh văn phòng công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, bước đầu Hoàng Văn Thanh đã khai nhận hành vi tội lỗi của mình. Tuy nhiên, nghi can Thanh cho biết do bị hoang tưởng nên mới cầm dao sát hại các nạn nhân.

Căn cứ tình trạng sức khỏe hiện nay và hồ sơ bệnh án của Thanh, cơ quan điều tra nhận định, nghi can này có tiền sử mắc bệnh rối loạn thần kinh.

Chánh văn phòng công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, hiện cơ quan điều tra đã đưa nghi can Thanh đi giám định, đầu tuần sau sẽ có kết quả. “Nếu Thanh mắc bệnh thần kinh mà gây ra tội ác thì sẽ được sắp xếp đưa vào trại tâm thần cải tạo và điều trị sức khỏe nhằm tránh gây ra hậu quả đáng tiếc khác. Bởi khi hung thủ không làm chủ được hành vi phạm tội rất khó có thể khởi tố”, Đại tá Thực nói.

