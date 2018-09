Giết hại em họ 2 tuổi rồi thản nhiên chối tội

'Nó ở đây ăn tốn cơm gạo nhà con', bé 12 tuổi dùng thanh củi đập vào đầu rồi dùng oxy già đổ vào mắt và tai nạn nhân 2 tuổi.

Người dân thôn Đăk Vang, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum rất bức xúc khi tận mắt chứng kiến toàn bộ bi kịch của đứa trẻ 2 tuổi. Họ cũng là người kịp thời trình báo lên công an khi phát hiện ra vụ việc. “Bé Trâm đã trải qua kiếp người quá khổ cực và ngắn ngủi”, một người hàng xóm nghẹn ngào chia sẻ.

Vào lúc 2h chiều ngày 11/7, các chị phụ nữ ở gần nhà bé Hà không lên rẫy vì còn phải bận trông con. Họ tụ tập nhau xem ảnh cưới ở một nhà cạnh đó. Đột nhiên, mọi người nghe thấy tiếng trẻ con khóc, một lúc sau thì thấy Hà lôi xềnh xệch em gái họ 2 tuổi ra trước cửa cầm tóc, dúi đầu em xuống nền nhà, còn vác thanh củi đánh vào đầu, co chân đạp túi bụi lên bụng em. Nhìn thấy vậy, mọi người hoảng quá lao sang can ngăn trong lúc Hà dùng cả lọ nước oxy già để rửa vết thương đổ đầy vào mặt, mắt và tai em nhỏ.

Khi được hỏi sao lại đánh em, cô bé 12 tuổi đáp: “Nó ở đây ăn tốn cơm tốn gạo nhà con” rồi ngừng đánh, chạy vào nhà lấy khăn lau mặt, bế bé Trâm vào trong phòng “cho em đi ngủ”.

Đứa bé 12 tuổi đánh chết em họ mà vẫn nở nụ cười vô cảm.

Lúc này, người mẹ tâm thần của bé gái 2 tuổi cũng có nhà nhưng chỉ biết ôm con và đưa bé vào giường nằm. Người phụ nữ thần kinh có vấn đề không biết rằng con mình vừa bị đánh “thập tử nhất sinh”. Đêm hôm đó, bố Hà đi nhậu tới 2h sáng mới về, mọi hoạt động của gia đình vẫn diễn ra bình thường, chỉ thấy mẹ Hà cứ ra vào bồn chồn không ngủ được.

Đến sáng hôm sau, khi mọi người tụ tập đông đủ ăn sáng, bố Hà nhắc con gái vào gọi em họ dậy ăn cơm thì Hà trả lời: “Em vẫn chưa dậy”. Bố Hà thấy vậy, vào đánh thức thì thấy đứa cháu đã tử vong. Điều kỳ lạ là tuy con chết đã khá lâu, nhưng mẹ bé Trâm, người ôm con ngủ cả đêm, vẫn không phát hiện ra.

Bác trai nạn nhân vội vàng gọi điện cho một số gia đình thân quen báo “bé Trâm sinh ra đã ốm đau luôn, giờ lại mắc bệnh nặng nên qua đời rồi”. Những người làm chứng hay tin liền bán tín bán nghi gọi điện báo cho chính quyền xã về cái chết khả nghi.

Nhận được thông tin, công an xã ngay lập tức về tận nơi xác minh. Khám nghiệm ban đầu cho thấy bé Trâm có dấu hiệu bị đánh, mặt bị đa chấn thương, trán bị sưng, phần tai bị thâm tím, phía sau đầu bị lõm vào, bụng cũng bị bầm tím dẫn đến tử vong.

Sự việc được cấp báo lên công an huyện và tỉnh. Ngay chiều hôm đó, công an huyện và các bác sĩ pháp y đã trực tiếp xuống tiến hành mổ tử thi. Theo kết luận ban đầu, bé gái hai tuổi bị chết do chấn thương sọ não, não tụ máu, dập lá lách.

Mẹ nạn nhân là chị Nguyễn Thị Tuyết (34 tuổi, quê Hải Dương) đã có tiền sử bệnh tâm thần từ trước nhưng lên cơn “tùy thời điểm”. Cách đây 3 năm, chị đi lấy chồng rồi sinh ra bé Trâm, có thể do quá trình sinh nở vất vả, căn bệnh của chị lại tái phát ở dạng nhẹ. Người chồng không chấp nhận một người vợ điên nên đã đuổi hai mẹ con về nhà bố mẹ đẻ. Trước cú sốc do người chồng bạc tình gây ra, bệnh của chị ngày càng trầm trọng.

Thương em gàn dở lại nuôi con nhỏ, bố mẹ già không ai chăm sóc, anh trai ruột của chị Tuyết tên là Nguyễn Hữu Mùi (42 tuổi, cha của cô bé gây ra cái chết cho em họ) đã đưa chị vào Kon Tum sinh sống cùng gia đình. Anh Mùi vào đây đã lâu, có vợ và bốn người con, trong đó có một cô con gái lớn 17 tuổi đang đi học ở Vũng Tàu. Ở nhà với bố mẹ chỉ có cô con gái 12 tuổi là Hà và hai cậu con trai.

Phía trước căn nhà nơi đã xảy ra vụ án đau lòng bé 12 tuổi cướp mạng em họ 2 tuổi.

Kể từ khi mẹ con chị Tuyết được anh trai đưa vào Tây Nguyên sinh sống vào tháng 2, thì cũng là lúc bắt đầu chuỗi ngày gia đình anh Mùi lục đục. Người vợ của anh có vẻ không đồng ý “đèo bòng” thêm hai mẹ con người em.

Nhiều lần hàng xóm nghe vợ chồng cự cãi về chuyện cho cô Tuyết và cháu về quê nhưng anh Mùi không đồng ý. Từ đó, trong gia đình lúc nào cũng có tiếng cãi cọ, tiếng xô xát, có nhiều hôm bị chồng đánh đòn đau, người vợ lại phải chạy sang nhà hàng xóm ngủ nhờ.

Sống cùng với anh trai, nhưng do chị dâu có thành kiến nên mẹ con chị Tuyết chỉ được ở nhà bếp, không được lên nhà trên. Ba đứa trẻ con của anh Mùi do không hiểu việc gì, cứ thấy bố đánh mẹ thì chúng chỉ nghĩ nguyên nhân là do mẹ con cô ở cùng. Thế nên mỗi lần bảo trông em thì bé Trâm đều bị anh chị cho “ăn no đòn”.

Đứa bé mới gần 2 tuổi mà sợ anh chị đến mức đi ra ngoài cũng phải ngó nghiêng xem anh chị đứng ở đâu để tránh. Người mẹ điên lúc tỉnh chỉ biết ôm con vào lòng, còn khi lên cơn lại cho bé Trâm vào bì tải rồi xách đi, miệng lẩm bẩm “để mẹ đưa con ra bờ suối vứt đi cho con khỏi sống khổ sở như thế này”.

Bé Hà thường ngày thấy mẹ đánh em họ, cũng bắt chước đánh theo, cứ thấy em khóc mè nheo là đánh. Những người dân ở đây cho biết ngày nào bé Trâm cũng phải bị chị đánh cho một trận khóc ngằn ngặt rồi mới thôi.

Người mẹ tâm thần đáng thương không biết rằng con gái mình đã bị cháu hại chết.

Hôm xảy ra sự việc không hiểu sao bé Hà lại lôi em ra trước sân nhà để đánh thì mọi người mới chứng kiến và biết được nguyên nhân cái chết của bé Trâm là do chị đánh còn không thì mọi chuyện cũng sẽ chìm trong im lặng.

Cho đến bây giờ, khi được hỏi, người mẹ tâm thần chỉ bảo: “Cháu ốm nên tôi đem đi gửi rồi”, chị vẫn không biết rằng con mình đã chết, vẫn thường ngồi thẫn thờ nhớ thương, chờ con về.

Còn hỏi bé Hà tại sao lại đánh em họ như vậy, cô bé hồn nhiên trả lời: “Không, em họ của con bị ốm lâu rồi, con cho em ấy ăn mà em ấy toàn nôn ra thôi, nên hôm 12/7 thì em ấy mất. Tại cô con bị điên nên hằng ngày đánh em, nên em mới ốm chết”.

Theo thông tin từ những người dân nơi đây, những ngày qua người vợ của anh Mùi đi tra hỏi ráo riết từ làng trên xóm dưới về hành tung của người đã gọi điện báo cho cơ quan chức năng. Còn đối với một số nhân chứng xung quanh, chị sang từng nhà bảo sẽ trả tiền để mọi người không đứng ra làm chứng nữa.

Công an huyện cho biết, trường hợp bé Hà chưa đủ 12 tuổi, nên được cơ quan chức năng trao trả lại gia đình, đợi đến khi bé đủ tuổi mới có thể xem xét đưa bé vào trường giáo dưỡng.

Theo Xa Lộ Pháp Luật