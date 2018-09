Giết chị gái người yêu vì bị từ hôn

Thấy người yêu bị gả cho người khác, lại bị chị của cô gái đòi sợi dây chuyền, sẵn uất hận, Phong xuống tay sát hại nạn nhân.

Công an Đồng Tháp đang tạm giữ, điều tra đối với Lê Phạm Thanh Phong (sinh năm 1993, ngụ khóm 3, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp) về tội Giết người. Vụ án xảy ra vào khoảng 17h ngày 8/12/2013 tại khu vực bến đò Chợ Miễu. Nạn nhân là chị Võ Thị Thúy Hường (sinh năm 1989, ngụ khóm An Thành cùng phường). Phong vốn yêu Võ Thị Cẩm Hương (18 tuổi, em gái của nạn nhân) nhưng bị gia đình cô gái từ chối, đã định sẵn cho con gái một người khác. Quá uất ức vì bị khước từ, thủ phạm đã sát hại chị gái của người yêu.

Cha của nạn nhân đau buồn cho biết, chị Hường là con gái lớn trong ba chị em, tuy còn trẻ tuổi nhưng tình duyên cũng lận đận. Ở với người chồng đầu đến khi có thai đứa con đầu lòng thì hai người chia tay. Đến khi con được gần 3 tuổi, Hường đi thêm bước nữa, nhưng cũng gặp phải người chồng ham mê cờ bạc đến phải đi tù. Hường về sống với cha mẹ, hằng ngày đi bán vé số, làm thuê làm mướn đủ thứ việc để nuôi con.

Cha của nạn nhân cho rằng gia đình mình không chấp nhận con rể tương la là người từng đi trường giáo dưỡng.

Cha nạn nhân cho biết thêm, gia đình ông không xa lạ gì với hung thủ. Nhiều năm về trước, Phong và con gái út của ông đã có quan hệ tình cảm. Biết được quá khứ của người thanh niên theo đuổi con gái mình từng ra vào trại giáo dưỡng nên gia đình ông không đồng ý.

Tuy vậy, con gái út vẫn giấu cha mẹ để qua lại với người yêu. Thậm chí, đôi trẻ đã nhiều lần bỏ trốn để được sống bên cạnh nhau. Đến tháng 10/2013, ông Tùng gọi con gái về và ép con gái làm lễ hỏi với một người đàn ông khác. Không thể cãi lại cha mẹ, người con gái út đành ưng thuận.

Trong ngôi nhà nhỏ của Phong, ông Lê Minh Phụng (sinh năm 1971, cha của hung thủ) thanh minh cho hành động dại dột của đứa con trai duy nhất. Ông nói: “Tôi không bênh con tôi, phạm tội thì phải bị pháp luật trừng trị. Tôi chỉ nói đúng những gì mình biết”.

Năm Phong vừa tròn một tuổi thì mẹ đã bỏ nhà đi lấy chồng mới. Phong từ nhỏ đã không được đi học đàng hoàng, lớn lên nhanh chóng nhập bọn với nhóm bạn “du côn” rồi sa đà vào những thói hư tật xấu.

Cách đây hơn năm năm, một lần Phong nghe lời bạn bè thách thức nên lấy trộm xe của một người trong chợ, nhưng không bán mà chỉ để chứng tỏ chạy vòng vòng “thách thức chơi”. Sau lần đó, Phong lại tham gia vào nhiều vụ đánh nhau với đám thanh niên choai choai trong vùng. Vì thương con nên chính người cha gọi công an đưa đi trường giáo dưỡng. “Nếu không đưa nó đi giáo dục lại thì nó hỏng cả cuộc đời rồi”, người cha nhớ lại.

Thời gian ở trong trường giáo dưỡng, Phong mới bắt đầu học chữ. Sau 2 năm trong trường, Phong trở về nhà, tính tình thay đổi nhiều. Người cha gạt nước mắt nhớ lại: “Con trai tôi về tính tới nay cũng được 4 năm rồi, ngoan hơn và thường cùng tôi đi làm thuê làm mướn. Hai cha con sớm tối bên nhau, cho đến ngày nó biết yêu”.

Phong và Võ Thị Cẩm Hương yêu nhau đã được hơn 3 năm. Ông ủng hộ cho con trai sớm thành gia lập thất, định đợi đến khi nào hai người đủ tuổi kết hôn, ông sẽ sang thưa chuyện với nhà gái. Suy nghĩ của người cha là thế, nhưng vì gia đình nghèo khó nên ông cứ nấn ná chưa sang thưa chuyện.

Năm 2012, người yêu của Phong lên TP HCM để tìm việc làm. Lúc này, tình cảm cặp đôi cũng đã sâu đậm nên Phong không chịu nổi, cũng trốn cha lên trên đó tìm việc làm để được gần người yêu. “Biết chuyện, tôi gọi con mình về. Được một thời gian, nhà bên kia tính chuyện gả con gái cho đám khác, vậy là hai đứa lại bỏ trốn đi. Đến tháng 10/2013, họ gọi con gái về và cho làm đám hỏi với một người đàn ông khác, đã hơn 40 tuổi, từng có vợ nhưng nhiều tiền”, ông kể lại.

Cha của Phong cho rằng vì thiếu tình thương của mẹ, lại nghèo khó, phẫn uất nên con mình mới lỡ lầm gây tội.

Phong về quê vẫn không ngăn được đám hỏi. Thế nhưng, cặp đôi lại dắt nhau về TP HCM. Cho đến ngày Hương bảo phải trở về nhà có việc. Đợi mãi không thấy người yêu quay trở lại, Phong bán tín bán nghi về theo, gọi điện cho “cha vợ tương lai” van xin nhưng chỉ nhận được câu nói phũ phàng: “Đem đủ sính lễ sang rồi hãy nói chuyện”. Đến hôm sau thì xảy ra chuyện động trời.

Nhớ lại ngày con trai mình gây án, ông Phụng đau đớn cho biết, Hương từng đưa cho Phong một sợi dây chuyền vàng để đem đi cầm đồ đóng tiền nhà trọ. Khi về đến nhà, thấy em gái không còn đeo sợi dây chuyền, người chị mới gọi cho Phong để đòi lại.

Đúng lúc bị “chị vợ hụt” làm phiền, sẵn những buồn bực và hơi men suốt mấy ngày qua, Phong đồng ý gặp nói chuyện. “Nếu biết chiều đó nó đi gặp người ta thì tôi đã ngăn cản. Cả ngày hôm đó, nó uống rượu nhiều lắm, làm sao còn tỉnh táo mà nói chuyện được”, người cha òa khóc nhớ lại.

Chiều hôm ấy, trong cuộc nói chuyện bị người chị quát mắng đủ điều và một mực đòi lại sợi dây chuyền. Hứng chịu những lời nói khó nghe, Phong bình tĩnh bảo sẽ đi mượn tiền để trả. Rồi lặng lẽ trở về nhà, lấy con dao mà cha mình dùng để mổ bò, giắt trên chiếc xe đạp để trở ra gặp chị gái của người yêu.

Trong lúc nạn nhân không chú ý, kẻ chán đời hận tình đã dồn hết những căm tức vào những nhát dao oan nghiệt. Nạn nhân ngã gục, Phong bỏ chạy về nhà gặp cha, quỳ xuống thú thật mọi chuyện. Người cha bàng hoàng, gạt nước mắt dẫn con đi đầu thú.

Theo Xa Lộ Pháp Luật