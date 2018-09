Giết cha rồi mang xác từ miền Tây lên Sài Gòn phi tang

Lúc cự cãi với cha, Phương đã đập đầu, siết cổ ông Rô đến chết rồi cho xác vào bao tải mang lên Sài Gòn phi tang.

Tối 14/10, Công an tỉnh Vĩnh Long bắt khẩn cấp Đặng Hùng Phương (còn gọi là Mèo, ngụ huyện Long Hồ) về hành vi Giết người. Thanh niên 27 tuổi này là nghi can giết cha tại nhà ở ấp Long Hiệp, xã Long An (Long Hồ) rồi mang xác lên TP HCM phi tang.

Phương khai, hai mẹ con thường bị cha là ông Đặng Văn Rô (65 tuổi) đánh đập, mắng chửi khiến cha con mâu thuẫn nhau. Ngày 4/10, tên này đi nhậu về tiếp tục bị cha mắng nên đã đập đầu cha rồi xiết cổ nạn nhân đến chết.

Phương mang xác cha từ Vĩnh Long lên TP HCM để phi tang.

Để che giấu tội lỗi, nghịch tử đã cho xác vào bao tải may kín miệng, đón xe đò lên quận Bình Tân (TP HCM) vứt xuống vỉa hè trước một công ty ở đường Song Hành, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân vào rạng sáng 5/10. Đến khoảng 2h40 cùng ngày, người dân gần lô 18, đường Song Hành phát hiện bao tải. Khi mở ra họ phát phát hiện xác người nên báo công an.

Qua điều tra, công an TP HCM xác định nơi phát hiện xác chết chỉ là hiện trường phụ, nạn nhân bị giết từ nơi khác mang đến phi tang. Lúc này, người dân xung quanh cho biết trước lúc phát hiện, chiếc bao tải đã được nhìn thấy trên xe đò chạy hướng miền Tây lên. Xe dừng lại có nam thanh niên khoảng 30 tuổi, miệng móm, nhỏ con, mặc quần lửng bước xuống vứt bao tải rồi đi mất.

Từ thông tin này, cơ quan điều tra phối hợp với công an các tỉnh miền Tây xác định được nạn nhân là ông Rô ở ấp Long Hiệp, xã Long An (Long Hồ, Vĩnh Long).

Kiểm tra nhà nạn nhân cảnh sát thu giữ nhiều hung khí và tang vật liên quan đến vụ án. Phương sau đó được triệu tập để làm rõ nhưng lúc đầu nghi can này chối tội. Qua đấu tranh, đưa ra những chứng cứ thuyết phục, cuối cùng Phương cúi đầu nhận tội vào chiều 14/10 và bị bắt khẩn cấp vào tối cùng ngày.

Phúc Đạt