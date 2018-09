Giết bố đẻ vì nghi có quan hệ bất chính với vợ

Đi làm ăn xa, Quang nghe dân làng dị nghị bố đẻ có quan hệ bất chính với vợ mình. Trong lần uống rượu say, Quang cự cãi rồi cầm gạch đánh chết cha.

Theo hồ sơ vụ án, vì gia cảnh nghèo khó nên vài năm nay, Chu Đình Quang (sinh năm 1981, trú tại xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vào Nam làm ăn, để vợ là chị Nguyễn Thị Chung (sinh năm 1979) cùng hai con trai (đứa lớn học lớp 2, đứa nhỏ học mẫu giáo) sống chung nhà với bố đẻ là Chu Đình Hào (sinh năm 1950) ở quê nhà xã Hoằng Ngọc.

Hai bị cáo Chu Đình Quy (phải) và Chu Đình Quang trước vành móng ngựa. Ảnh: Lam Sơn

Giữa tháng 7/2013, Quang về quê dự đám cưới em vợ. Khoảng 20h30 ngày 17/7, Quang đi uống rượu ở đám cưới về nhà thì hai cha con xảy ra cãi vã dữ dội do Quang nghi ngờ ông Hào có quan hệ “loạn luân” với vợ mình, khiến xóm làng lời ra tiếng vào.

Ông Hào hỏi con trai nghe chuyện tày trời đó ở đâu thì Quang nói từ bà Hải hàng xóm. Ông Hào sai chị Chung sang gọi người hàng xóm đến để ba mặt một lời nhưng bà Hải từ chối. Ngay lập tức ông Hào lao vào nhà cầm con dao rựa chạy đến chém Quang nhưng hắn nhanh chân bỏ chạy ra sân. Ông lùa theo tiếp tục chém đứa con bất hiếu. Trong lúc giằng co, cú vung dao của ông Hào khiến con dâu bị trọng thương vào đầu.

Thấy vợ chảy nhiều máu và ngất xỉu, Quang dùng gạch ném vào mặt ông Hào khiến người cha ngã vật xuống đất. Sau đó, Quang liên tiếp dùng gạch đánh nhiều phát vào mặt cho đến khi ông Hào bất tỉnh. Ông Hào sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã chết trên đường đến bệnh viện.

Biết ông Hào tử vong do bị Quang đánh nhưng sợ ảnh hưởng đến thanh danh dòng họ nên Chu Đình Quy, lúc đó đang là Trưởng Công an xã Hoằng Ngọc, đã mớm cung căn dặn mọi người trong họ giấu nhẹm chuyện này. Nhiều lần làm việc với Công an huyện Hoằng Hóa, Chu Đình Quy vẫn một mực bảo vệ đứa cháu bất hiếu. Tuy nhiên ít ngày sau, ông Quy bị bắt.

Ngày 23/12, tại phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Chu Đình Quang 16 năm tù về tội Giết người, Chu Đình Quy lĩnh 24 tháng tù treo về tội danh Che giấu tội phạm.

Lam Sơn