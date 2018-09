Giết bạn tù rồi bỏ trốn trên đường bị dẫn giải

Dọc đường bị dẫn giải từ trại giam về trụ sở công an tỉnh, phạm nhân vừa giết bạn tù đã bỏ trốn. Hơn một năm sau, tung tích của hắn bị phát hiện.

Ngày 6/1, Đồn Công an Mường Chiêng, huyện Đà Bắc, Hoà Bình cho biết vừa cùng Công an tỉnh Ninh Bình, Tổng Cục 8 (Bộ Công an) bắt giữ phạm nhân bỏ trốn Nguyễn Tam Đảo (32 tuổi, quê Tây Ninh).

Cuối năm 2013, Đảo thụ án tại trại giam Ninh Khánh (tỉnh Ninh Bình) về tội Giết người, Cướp tài sản. Trong thời gian ở trại, do mâu thuẫn Đảo đã giết chết một bạn tù. Trên đường bị dẫn giải từ trại giam về trụ sở Công an tỉnh Ninh Bình để phục vụ điều tra, lợi dụng sơ hở, Đảo đã bỏ trốn. Hơn một năm sau, trong những ngày đầu năm nay, tung tích của phạm nhân này bị phát hiện tại huyện Đà Bắc.

Theo xác minh, trong thời gian bỏ trốn tại Hà Nội, Đảo quen một phụ nữ và được đưa về nhà cô này tại Đà Bắc chung sống. Hắn ra công an xã đăng ký tạm trú nhưng chứng minh thư quá mờ không được chấp nhận. Sau đó, gia đình người tình bảo lãnh nên hắn được chấp nhận.

VnExpress