Giấu ma túy vào hậu môn vẫn không thoát

Ngày 31/10, Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, phá liên tiếp 2 vụ án, bắt 2 người về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ gần 200 gram heroin và một số tang vật khác.

Giàng Thị Tòng chia thành 4 gói nhỏ nhét vào hậu môn để che giấu.

Khoảng 11h ngày 31/10, tại bản Noong Thăng (huyện Than Uyên), lực lượng Phòng chống ma túy Công an huyện Than Uyên đã bắt quả tang Giàng Thị Tòng (29 tuổi, trú tại bản Huổi Hoa A2, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gầm 100 gram heroin và một điện thoại di động.

Tại cơ quan chức năng, Tòng khai nhận đã mua số hàng trên với giá 37 triệu đồng của một người lạ, sau đó, chia thành 4 gói nhỏ nhét vào hậu môn rồi bắt xe khách từ Điện Biên đi Sơn La. Sau một đêm ở lại Sơn La, thị tiếp tục bắt xe khách quay về bản Noong Thăng, xã Phúc Than, huyện Than Uyên nhằm đánh lạc hướng lực lượng chức năng. Phải mất khá nhiều thời gian, cán bộ của Công an huyện Than Uyên mới lật tẩy và bắt giữ Tòng.

Mùa Gà Chớ cũng bị bắt cùng ngày với Tòng.

Một giờ sau đó, cũng tại địa chỉ trên, công an huyện Than Uyên tiếp tục bắt Mùa Gà Chớ (43 tuổi, trú tại Bản Huổi Hoa A2, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) về hành vi vận chuyện trái phép hơn 100 gram heroin.

Theo kết qua điều tra ban đầu hành vi vận chuyển, tiêu thụ của tên này khai nhận tương tự Giàng Thị Tòng. Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo An Ninh Thủ Đô