Giấu ma túy đá cùng hàng trăm triệu đồng trên nóc điều hòa nhà nghỉ

Ập vào nhà nghỉ, cảnh sát bắt kẻ tàng trữ ma túy đá, thu hàng trăm triệu đồng.

Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) vừa phá vụ án ma túy, bắt một nghi can, thu tang vật ma túy đá và hàng trăm triệu đồng.