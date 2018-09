Giáo viên trường lái đoạt mạng vợ mang bầu

Tuân đi uống bia về thì bị vợ la rầy nên nảy sinh bực tức. Hắn đấm mạnh vào tấm kính khiến mảnh vỡ văng vào người vợ đang mang thai ở tháng thứ 8

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, năm 2011, Chu Đình Tuân (sinh năm 1981, là giáo viên trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hóa) kết hôn với chị Nguyễn Thị Hoài Nga (sinh năm 1987, là cán bộ địa chính phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa). Cả hai sống tại nhà bố mẹ chồng ở đường Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa.

Chu Đình Tuân tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: Lam Sơn.

Vào sáng ngày 31/5/2013 Tuân chở vợ cùng đi ăn sáng, trong bữa ăn Tuân có uống vài chén rượu và một chai bia. Khoảng 10h, hai người trở về nhà. Chị Nga sau đó đi chợ mua đồ nấu cơm còn Tuân tiếp tục đi nhậu với bạn.

11h45 cùng ngày, Tuân trở về nhà thì bị chị Nga la rầy là suốt ngày bù khú nhậu nhẹt không đỡ đần vợ con. Cãi vã gay gắt, chị Nga đi về phía nhà tắm chốt cửa trong và tiếp tục chửi vọng ra. Tuân lao về phía nhà tắm giật cửa định đánh vợ nhưng không được.

Trong cơn giận dữ, hắn dùng tay đấm vỡ tấm kính sau đó dùng tay trái gỡ mảnh kính vỡ đâm vào ngực khiến chị Nga đổ gục xuống nền nhà, máu chảy lênh láng. Chị Nga được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân chết do sốc mất máu, trụy tim cấp vì trúng vết đâm chí mạng sâu 18cm gây thủng phổi, xuyên tim…

Ban đầu Tuân thừa nhận hành vi giết chết vợ mình nhưng sau đó hắn liên tục thay đổi lời khai. Kẻ thủ ác không thừa nhận đâm vợ mà cho rằng chị Nga chết do bị mảnh kính vỡ bay vào người gây chấn thương.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Chu Đình Tuân tiếp tục phủ nhận cáo buộc tội giết người của cơ quan công tố. Lúc thì Tuân khai do bị ép cung, lúc lại nói cố tình nhận tội như thế do điều kiện sinh hoạt tại trại giam quá khổ cực, bị đánh đập... Hắn còn nại ra lý do, tinh thần hoảng loạn vì bị mất vợ, mất con.

Cho rằng lời bào chữa của hung thủ là không có cơ sở xem xét. Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và nhiều lần thực nghiệm điều tra, HĐXX khẳng định Tuân đã ra tay hạ sát người vợ trẻ.

Vẻ mặt trâng tráo và thái độ không thành khẩn ăn năn của kẻ thủ ác trong suốt phiên xử khiến gia đình bị hại vô cùng phẫn nộ. Nhiều phụ nữ buông lời mạt sát thậm tệ Tuân ngay tại tòa.

Kết thúc phiên xử sơ thẩm, chiều 5/6, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Chu Đình Tuân án chung thân về tội Giết người, buộc bồi thường cho gia đình bị hại theo luật định.

Hoàng Lê