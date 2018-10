Giang hồ thành Vinh nổ súng bắn hai người đầu thú

Sau nhiều ngày lẩn trốn, Hiếu đã tới cơ quan điều tra nộp mình vì biết không thể trốn thoát sau vụ hỗn chiến khiến hai người trúng đạn.

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho hay Hoàng Khắc Hiếu, 28 tuổi, đã ra đầu thú sau một tuần gây ra vụ bắn hai người trọng thương.

"Hiếu trốn tại Hà Nội, biết cảnh sát thành phố Vinh đang truy tìm gắt gao nên tới Cục cảnh sát hình sự đầu thú. Ngày 26/10, Hiếu bị Công an thành phố Vinh di lý về Nghệ An để phục vụ điều tra", một cán bộ công an thông tin.

Nổ súng Camera an ninh ghi lại cảnh hỗn chiến đêm 20/10 ở TP Vinh

Trước đó, tối 20/10, Hiếu khi đang ngồi ăn cùng nhóm bạn tại quán ven đường thì bị một người đi vào gây gổ dẫn tới xô xát. Thấy Hiếu bị tấn công, nhóm người cùng bàn đồng loạt đứng dậy vơ ghế đuổi đánh. Hỗn chiến xảy ra, Hiếu được xác định cầm súng ngắn bắn Nguyễn Gia Định (26 tuổi) khiến đạn xuyên vào bụng găm sát xương sống.

Lê Ngọc Anh (26 tuổi, bạn của Định) tình cờ đi tới quán, bắt gặp hỗn chiến đã lao vào can ngăn nhằm cứu Định song bị Hiếu rút súng bắn trúng vai.

Trúng đạn nhưng Lê Ngọc Anh vẫn lao tới tước khẩu súng trên tay Hiếu.

Khẩu súng trong vụ nổ súng tối 20/10.

Công an ngay sau đó đã bắt hai người trong nhóm Hiếu là Lê Trọng Đức (22 tuổi, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) và Phạm Đức Nghĩa (21 tuổi, trú thành phố Vinh) với cáo buộc gây rối trật tự công cộng.

Nhà chức trách đang lấy lời khai của những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ án.