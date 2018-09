Giang hồ bị trả thù, chém gần lìa tay trong quán cà phê

Thấy nhóm giang hồ đánh mình đang ngồi trong quán cà phê, Thành và Hiếu cầm dao xông vào truy sát, chém một người gần lìa tay.

Ngày 7/9, Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết vừa khởi tố bị can, bắt Nguyễn Viết Thành (29 tuổi, trú phường Bắc Hồng), Nguyễn Văn Hiếu (32 tuổi, cùng trú huyện Can Lộc) về tội Cố ý gây thương tích.

Hai nghi can Hiếu và Thành. Ảnh: Hùng Lê

Theo tài liệu điều tra, ngày 22/7, Thành và Hiếu xảy ra xô xát với Phạm Anh Tuấn (25 tuổi, trú thị xã Hồng Lĩnh) cùng hai thanh niên. Hậu quả, Hiếu bị thương nặng, phải nhập viện điều trị.

Tối hôm sau, khi lái ôtô đi quán cà phê ở khối 10 (phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh), Thành thấy Tuấn cùng những người hôm trước đánh mình đang ngồi uống nước nên cùng Hiếu cầm dao xông vào trả thù.

Cánh tay xăm trổ của nạn nhân bị chém gần đứt lìa. Ảnh: Hùng Lê

Thành chém Tuấn nhưng nạn nhân kịp đỡ nhát dao, vùng dậy bỏ chạy. Thành và Hiếu tiếp tục truy đuổi, chém thêm hai nhát vào người và tay Tuấn.

Khi nạn nhân gục xuống đường, Thành định xuống tay lần nữa nhưng có người khuyên can. Anh ta dừng tay, phóng xe rời hiện trường.

Tuấn được người dân đưa đi cấp cứu với vết thương gần đứt lìa bàn tay phải, tổn hại 38% sức khỏe.