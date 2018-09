Giám định ADN bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại trong bãi rác

Thi thể bé gái trong bãi rác đã được bố mẹ nhận dạng, nhưng vẫn được mổ tử thi, lấy mẫu ADN để truy tìm thủ phạm.

Ngày 28/11, lãnh đạo Công an Thanh Hoá cho hay một tổ công tác đặc biệt của Bộ Công an đã vào Thanh Hóa để phối hợp điều tra vụ bé gái 20 ngày tuổi tình nghi bị sát hại.

Ngoài Cục cảnh sát hình sự, tham gia tổ công tác còn có một số đơn vị nghiệp vụ khác của Bộ Công an. “Đây là vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, liên quan đến nạn nhân là trẻ em nên Công an tỉnh Thanh Hoá không trực tiếp thực hiện giải phẫu mà mời Kỹ thuật hình sự Bộ Công an vào làm việc”, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hoá - đại tá Lê Trung Hiếu - cho hay.

Thi thể bé gái được đưa về nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá để bảo quản, giải phẫu tử thi.

Theo ông Hiếu, cơ quan điều tra đã cho vợ chồng anh Lê Hữu Thuận là người bị mất con lên nhận dạng thi thể bé gái được tìm thấy ở bãi rác.

Với các đặc điểm nhận dạng trùng khớp về trang phục, hình dạng, vợ chồng anh Thuận xác nhận bé gái tìm thấy trong bãi rác ở Bỉm Sơn chính là Lê Minh Anh - con gái mới ra đời gần 3 tuần của họ.

Dù thân nhân đã nhận dạng, thi thể bé vẫn phải đưa về nhà xác tỉnh Thanh Hoá để làm thủ tục giám định ADN. “Công an vẫn phải giám định ADN cho chắc chắn và tìm nguyên nhân, truy bắt thủ phạm”, đại tá Hiếu cho biết thêm.

Vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tối 25/11 tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Cháu bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc là con của vợ chồng anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi) và chị Lê Thị Thanh Huyền (38 tuổi).

Theo trình báo, khoảng 18h45 cùng ngày, mẹ anh Thuận là bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi) đang bế bé gái trong nhà thì bị hai người bịt mặt đi xe máy xông vào khống chế. Người đàn ông dùng dao đe dọa còn người phụ nữ dùng tay túm tóc, bịt miệng bà Xuân. Họ sau đó giằng lấy cháu bé, rời khỏi hiện trường.

Gần hai ngày sau khi gia đình trình báo, một phụ nữ tìm thấy xác bé tại bãi rác trung tâm thị xã Bỉm Sơn. Xác bé được đựng trong một bao tải, bên ngoài ghi tên người cha và số điện thoại liên lạc.