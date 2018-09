Giả làm khách đến chúc Tết để trộm tiền

Tuấn giả làm khách đến chúc Tết, khi gia chủ chưa kịp hỏi chuyện thì hắn đã nhanh tay cuỗm túi xách và tẩu thoát.

Sáng 7/2, Công an huyện Ba Tơ vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Lê Hữu Tuấn (37 tuổi, trú tại xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, khoảng 12h ngày 3/2 (tức mùng 4 Tết), Lê Hữu Tuấn bịt mặt vào nhà bà Huỳnh Thị Kim Phượng (trú tại thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ) giả làm khách đến chúc Tết. Bà Phượng chưa kịp hỏi thăm người thanh niên này thân quen với ai trong gia đình thì bị hắn cuỗm chiếc túi xách đang để trên ghế ngồi, bên trong có 2 điện thoại di động và 12 triệu đồng, rồi vọt lên xe máy, tẩu thoát.

Thượng tá Võ Văn Dương, Trưởng Công an huyện Ba Tơ nhanh chóng triển khai lực lượng, bao vây, chốt chặn các lối ra của huyện Ba Tơ. Đến 16h chiều cùng ngày, các trinh sát Công an huyện Ba Tơ đã bắt được tên Tuấn khi hắn đang lẩn trốn trên một khu đồi ở xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Ba Tơ tiếp tục điều tra mở rộng.

