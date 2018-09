Gia đình đi thăm mộ chị Huyền

Sáng 6/8, sau khi đến trụ sở Công an Hà Nội nhận kết quả ADN, gia đình chị Lê Thị Thanh Huyền đã ra nghĩa trang Văn Đức thắp hương cho chị.

Sáng 6/8, gia đình bà Nguyễn Thị Hiền có mặt ở trụ sở Công an Hà Nội nhận thông báo chính thức kết quả giám định ADN của con gái Lê Thị Thanh Huyền. Theo bà Hiền, nhà chức trách thông báo mẫu vật lấy từ thi thể không đầu tìm thấy ven sông Hồng thuộc xã Văn Đức, huyện Gia Lâm trùng khớp với mẫu của bà và con chị Huyền. Từ đó, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định, phần thi thể là xác của chị Huyền - bệnh nhân bị Nguyễn Mạnh Tường (giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường) vứt xác phi tang hơn 9 tháng trước.

Bà Hiền cho biết, những ngày qua gia đình đã hồi hộp chờ để nhận kết quả chính thức này. Cùng đi với bà hôm nay đến trụ sở Công an huyện Gia Lâm có chồng, con, bố và nhiều người thân khác của chị Huyền.

Khi rời đây, gia đình bà đã ra nghĩa trang Văn Đức, nơi chôn cất thi thể vớt được của chị Huyền để thắp hương. “Gia đình vẫn để Huyền nằm ở đây, đợi đủ năm sẽ làm các thủ tục tâm linh”, bà Hiền nói. Hôm 18/7, dù không chắc có phải là thi thể của Huyền hay không, gia đình vẫn cùng cảnh sát chôn cất nạn nhân ở nghĩa trang Văn Đức gần hiện trường.

Trưa nay, ông Viễn (bố chị Huyền) cùng người thân ra nơi chôn cất con gái thắp hương. Ảnh: Hà Tiến.

Trước đó, ngày 18/7, nghe thông tin gần bến đò Văn Đức người dân phát hiện một thi thể không đầu, gia đình bà Hiền đến nhận dạng. Dù chưa đủ căn cứ khẳng định nhưng bà Hiền bảo thời điểm đó đã linh cảm đây là con gái mình. Việc giám định ADN được xúc tiến.

Chiều 5/8, đại diện Công an Hà Nội đã thông báo với báo giới kết quả giám định cho thấy phần thi thể này chính là nạn nhân Huyền. Bố đẻ chị Huyền bày tỏ tin tưởng vào kết quả này, cho rằng từ đây việc định tội với nghi can Tường sẽ khách quan, chính xác hơn.

Cũng trong hôm qua, luật sư Nguyễn Ánh Thơm, bảo vệ quyền và lợi ích cho Đào Quang Khánh, bảo vệ trung tâm Cát Tường, cũng đã gặp thân chủ trong trại tạm giam Công an Hà Nội. Theo ông Thơm, khi được thông báo đã tìm thấy xác chị Huyền, Khánh không tỏ ra bất ngờ. Bị can này khẳng định trước sau như một trong các lời khai rằng, khi cùng bác sĩ Tường phi tang xác chị Huyền xuống sông Hồng không bọc nạn nhân vào túi nilon hay cho bất cứ thứ gì vào cơ thể.

Theo ông Thơm, với việc tìm thấy xác chị Huyền, bản chất vụ án có thay đổi hay không còn tuỳ thuộc vào kết quả giám định pháp y.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm không có kết quả, tháng 12/2013, gia đình đã làm lễ cầu siêu và tổ chức đám tang không thi thể cho chị Huyền. Ảnh: T.G

Theo điều tra của Công an Hà Nội, chiều 19/10/2013, chị Huyền đến thẩm mỹ viện Cát Tường trên đường Giải Phóng hút mỡ bụng, nâng ngực và đã tử vong. Người trực tiếp làm phẫu thuật là bác sĩ Tường, sau vài tiếng chị đã tử vong. Đêm hôm đó, Tường cùng Khánh mang xác chị Huyền tới cầu Thanh Trì vứt xuống sông Hồng phi tang. Riêng Khánh còn lấy trộm chiếc iPhone5 của nạn nhân.

Khi vụ án xảy ra, cơ sở Cát Tường chưa được cấp giấy phép thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Cuối tháng 10, vài ngày sau khi vụ việc vỡ lở, công an đã khởi tố Tường về 2 tội: Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác. Đào Quang Khánh về tội Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và Trộm cắp tài sản.

Thời điểm đó nhà trách cho biết quá trình điều tra đến đâu sẽ xử lý tội danh các nghi can đến đó, chưa thể xử lý Tường về tội Giết người. Nhiều luật sư cũng cho rằng nếu xác định chị Huyền chết do bị ném xuống sông mới có thể xử lý các nghi can về tội này.

Việt Dũng