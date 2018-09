Gia đình bị đốt lúc nửa đêm, bé 10 tuổi tử vong

Thấy cha mẹ mâu thuẫn với hàng xóm, vợ chồng Đương bàn mưu mang xăng sang đốt khi họ đang ngủ khiến bé gái 10 tuổi tử vong.

Ngày 2/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã tạm giữ hình sự Lê Văn Đương (24 tuổi) và vợ là Đỗ Thị Hồng Kiếm (21 tuổi, cùng ngụ xã Tân Bằng, huyện Thới Bình) để điều tra về hành vi giết người. Họ là hàng xóm của gia đình bị đốt khi đang ngủ, khiến một bé gái thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 24/8, ông Đoàn Văn Quang (37 tuổi, ngụ cùng ấp) có lời qua tiếng lại với cha mẹ vợ của Đương (ông Đỗ Văn Thái và bà Huỳnh Thị Điệp) quanh việc tranh chấp ranh giới đất giữa 2 nhà.

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, bà Điệp nói với con gái lớn của ông Quang: “Thằng Đương không nói gì nhưng coi chừng đổ máu. Tao nói cho biết trước, lỡ khi có chuyện không hay thì đừng trách”. Lo ngại trước lời đe dọa của bà Điệp, ông Quang đã qua nhà hàng xóm nói chuyện nhằm mục đích giảng hòa.

Sau 3 ngày điều trị, cháu Thủy đã qua đời.

Tuy nhiên, rạng sáng 29/8, Đương bàn với vợ mang xăng đốt nhà ông Quang. Khoảng 1h15, gia đình ông Quang đang ngủ bỗng nghe tiếng chó sủa lớn. Ông Quang dậy định bước ra ngoài thì bất ngờ bị kẻ lạ tông cửa ném bó đuốc vào nhà, đồng thời tạt xăng nhiều lần làm cháy màn nơi cháu Thủy (10 tuổi, con ông Quang) đang nằm ngủ. “Quá bất ngờ, tôi la lớn để vợ con chạy ra ngoài nhưng lửa bén cháy rất nhanh lên mùng mền chỗ con gái tôi đang nằm khiến cháu bị bỏng nặng”, ông Quang bàng hoàng kể lại.

Nghe tiếng ông Quang tri hô, người dân địa phương chạy đến dập lửa đang cháy ở chiếc giường ngủ để đưa cháu Thủy ra ngoài trong tình trạng toàn thân bị lửa đốt. Sau khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thới Bình cấp cứu, sáng cùng ngày, cháu Thủy được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Nhà vợ chồng ông Quang nằm ở khu vực ít dân cư. Họ có 4 người con gái, cháu Thủy là con thứ 4, đang học lớp 4 tại Trường tiểu học xã Tân Bằng. Đêm xảy ra vụ việc, cháu Thủy ngủ chung với vợ chồng ông Quang, còn người con gái lớn là Đoàn Như Ý (16 tuổi) ngủ ở giường kế bên cùng với hai em là Đoàn Như Mỹ (13 tuổi) và Đoàn Như Huỳnh (5 tuổi). Khi nghe ông Quang hô hoán, cháu Như Ý đã nhanh tay ôm các em chạy ra ngoài nên không bị thương.

Do kịp thời phát hiện, ông Quang và vợ chỉ bị bỏng ở bụng và vai, riêng cháu Thủy đang ngủ say nên bị cháy gần như toàn thân. Sau gần 3 ngày điều trị, do tổn thương quá nặng nên cháu Thủy không qua khỏi.

