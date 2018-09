Giả danh cảnh sát, giơ còng số 8 vòi tiền người ghi đề

Thăng tự xưng là Đội phó cảnh sát hình sự yêu cầu một người ghi đề đưa tiền để không bị bắt.

Ngày 17/3, Công an huyện Thạch Thất đã bắt Nguyễn Trọng Thăng (41 tuổi, ở xã Thạch Xá) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là nghi can đang trốn lệnh truy nã của Công an huyện Hoài Đức.

Cảnh sát hình sự rởm Nguyễn Trọng Thăng.

Theo điều tra, gần một năm trước, biết một người phụ nữ ở xã Kim Chung, (huyện Hoài Đức) ghi lô đề, Thăng mạo danh là Đội phó cảnh sát hình sự, ra giá nếu nộp 400.000 đồng thì sẽ được "tha".

Khi hành vi giả danh bị bại lộ, Thăng trốn khỏi nơi cư trú. Hôm qua, xác định Thăng đang trốn tại xã Cần Kiện (huyện Thạch Thất), cảnh sát đã đóng vai nhân viên điện lực, người đi bắn chim để tiếp cận. Thấy người lạ, Thăng lên xe máy bỏ chạy song bị bắt khi chạy đến cầu Phú Lễ.

Hoàng Việt