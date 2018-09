Giả chết đánh lừa sát nhân hung hãn

Thấy gã hàng xóm quyết ra tay hạ sát mình đến cùng, chị Hà liền nhanh trí giả vờ chết để kẻ sát nhân bỏ đi rồi bò dậy kêu cứu.

Tuy sự việc đã xảy ra được hơn một tháng nhưng chị Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1967, ngụ xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) vẫn còn hoảng hốt. Chị run run kể lại sự việc: “Vào khoảng 1h sáng ngày 12/9, tôi đang nằm ngủ thì nghe tiếng động lạ trong nhà. Lúc đó ngoài trời mưa rất to, tôi ở nhà một mình vì chồng và con đều đi làm ăn xa.

Sợ có kẻ gian đột nhập vào nhà ăn trộm, tôi bật đèn kiểm tra thì phát hiện cánh cửa chính đã bị bật ra. Sau đó tôi vào từng phòng xem xét có mất đồ đạc gì không thì thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Nghĩ chắc do mưa bão nên cánh cửa nhà bị bật tung, tôi quay ra chốt lại cửa chính rồi vào phòng định ngủ tiếp. Tuy nhiên, vừa bước vào phòng tôi thấy bóng một người đang nấp cạnh chiếc tủ. Mặc dù vô cùng hoảng sợ, nhưng tôi cố gắng trấn tĩnh lại và phát hiện người đột nhập vào nhà mình chính là thằng Hải”.

Chị Hà cho biết, Hải năm nay 23 tuổi, là hàng xóm của mình. Chị Hà và cha mẹ Hải vốn là chỗ quen biết, thân tình. Hải vốn là một kẻ có tính “tắt mắt”, nhiều lần sang nhà bà ăn trộm, tuy vậy vì tài sản không lớn nên chị Hà đều bỏ qua mà không báo công an.

Hung thủ giết bà Hà vì muốn trả thù sau khi nghe tin đồn, nạn nhân vu oan cho hắn tội trộm cắp.

Sau khi nhận ra Hải, chị Hà chỉ nhỏ nhẹ khuyên bảo: “Sao con lại làm thế? Mợ đã cho con nhiều rồi mà”. Tuy nhiên, đáp lại những lời nói lịch sự của chị Hà thì Hải lại gằn giọng ra lệnh: “Lại giường nằm, mi kêu lên là tau đâm chết”.

Quá hoảng sợ và bất ngờ trước thái độ của người thanh niên, chị Hà vội chạy ra phía phòng khách thoát thân, nhưng Hải đã đuổi kịp rồi dùng tay bóp cổ, ghì chị Hà xuống chiếc ghế salon, rút con dao bấm trong người ra vung vào cổ chị Hà.

Mặc dù chống cự rất quyết liệt nhưng sức lực của người phụ nữ không thể địch lại với gã thanh niên hung hãn. Chị Hà bị thêm nhiều vết thương vào đầu, gáy, lưng và tay...

Nạn nhân cố lết vào phòng ngủ, nơi có cửa thông sang nhà hàng xóm để kêu cứu. Với quyết tâm đoạt mạng nạn nhân, Hải tiếp tục đuổi theo và bồi thêm một nhát dao vào người chị Hà. Tuy rất đau đớn, nhưng nạn nhân vẫn đủ mưu trí nghĩ ra cách giả vờ chết để đánh lừa hung thủ. Thấy chị Hà nằm bất động, Hải nghĩ người hàng xóm đã chết nên nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ án.

Lúc này, chị Hà mới cố gắng lết ra phía cửa sổ kêu cứu. Nghe tiếng kêu của nạn nhân, một người hàng xóm kịp thời chạy sang và hô hoán làng xóm đến đưa nạn nhân đi cấp cứu. Theo các bác sĩ, nạn nhân bị tổng cộng 9 vết đâm vào các vị trí nguy hiểm như cổ, đầu, gáy… Tuy nhiên, nhờ được cấp cứu kịp thời nên chị Hà đã qua cơn nguy kịch.

Nạn nhân ngậm ngùi tâm sự: “Lúc đó tôi vô cùng sợ hãi nhưng đứng giữa ranh giới cái chết và sự sống, tôi bỗng nghĩ ra cách nằm im, giả vờ chết để không bị Hải giết hại. Nếu lúc đó nó đâm bồi thêm mấy phát, thì chắc giờ tôi không còn sống nữa rồi!”.

Sau khi gây án, Lê Thanh Hải vẫn ung dung về nhà nằm ngủ như không có chuyện gì. Sáng hôm sau, nghe thông tin chị Hà vẫn còn sống, biết không thể thoát tội nên hắn đã đến cơ quan chức năng đầu thú.

Tại trụ sở công an, Hải thừa nhận mục đích đột nhập vào nhà hàng xóm là nhằm giết hại chị Hà, chứ hắn khẳng định không có ý định ăn cắp tài sản. Hung thủ khai nhận, nguyên nhân khiến hắn có ý định giết hại chị Hà là do nghi ngờ chị tung tin hắn chính là thủ phạm ăn trộm tiền của một người trong làng.

Quan hệ giữa nhà Hải và nhà chị Hà xưa nay rất thân thiết. Hồi nhỏ, khi Hải bị bố mẹ la mắng đều chạy sang nhà chị Hà xin cơm ăn. Thậm chí, thời gian bố mẹ Hải ly thân, chị Hà còn cho mẹ con hắn mượn mảnh đất gần chợ để tá túc sinh sống qua ngày.

Hải vốn là một kẻ ăn chơi lêu lổng ở địa phương. Thời gian vừa qua có một người phụ nữ trong xóm bị kẻ gian đột nhập ăn trộm mất một số tiền lớn. Tuy nhiên cho đến nay gia đình này vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Nghe tin đồn chị Hà vu oan cho mình, hắn rất tức giận, đem lòng thù oán và nảy sinh ý định giết chị để trả đũa.

Tuy bị thương nặng nhưng bà Hà vẫn nhanh trí nghĩ ra cách giả chết.

Biết chồng con người hàng xóm đều đi vắng nên đêm ngày 11/9, Hải lần mò đến nhà chị Hà, nhưng vì cổng khóa và bờ tường khá cao nên không thể trèo vào được. Lúc này, hắn đi vòng ra phía sau, lẻn vào nhà một người hàng xóm khác rồi từ đó đột nhập vào nhà chị Hà.

Vốn thường xuyên qua nhà nạn nhân chơi nên Hải nắm được đặc điểm chiếc cửa chính nhà chị Hà có chốt trong nhưng khá lỏng lẻo, chỉ cần giật nhẹ là khóa sẽ bung ra. Lợi dụng đêm tối, trời mưa to gió lớn, Hải lẻn vào ra sức giật tung chiếc cửa chính rồi lọt vào nhà mà những người xung quanh vẫn không hay biết. Sau khi gây án, nghĩ nạn nhân đã chết, nên Hải vội cầm theo hung khí chạy theo lối cũ bỏ trốn. Khi đi qua ao bèo phía trước nhà chị Hà, hắn ném con dao xuống phi tang rồi chạy về nhà.

Đại tá Nguyễn Khắc Thuyết, Trưởng Công an huyện Nam Đàn cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hải về tội Giết người.

