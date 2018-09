Giả cảnh sát 141 vòi tiền thiếu nữ trên đường

Hai thanh niên đi xe máy ép xe một phụ nữ và tự xưng là cảnh sát 141. Biết cô này không đủ giấy tờ xe, chúng quay sang đòi tiền để bỏ qua lỗi.

Ngày 31/7, công an quận Thủ Đức (TP HCM) bắt giam 2 nghi can là Mai Văn Đính (21 tuổi) và Nguyễn Quý (24 tuổi, cùng ngụ Thừa Thiên - Huế) để điều tra hành vi giả công an để cưỡng đoạt tài sản người đi đường.

Theo cơ quan điều tra, vào đêm trước đó, 2 tên này đi xe máy ép xe thiếu nữ 20 tuổi vào lề đường Kha Vạn Cân. Chúng móc thẻ màu đỏ, tự xưng cảnh sát 141 đang tuần tra ban đêm để kiểm tra giấy tờ cô này.

Khi biết cô này không đủ giấy tờ, chúng quay sang "vòi tiền" mới bỏ qua. Cùng lúc này, nhóm cảnh sát cơ động (Tiều Đoàn 1, Phòng PK20) đi tuần ngang qua thì phát hiện. Không thể chứng mình được mình là cảnh sát, chúng bị giải về trụ sở công an để làm rõ.

Công an đang mở rộng điều tra với nhóm này.

Kiến Tường