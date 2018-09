Gã chồng vũ phu giết vợ đang mang thai bị khởi tố

Chị Dung đòi ly hôn vì không chịu được cảnh bạo lực, Cường thuyết phục không được nên dùng dây sạc điện thoại thắt cổ đoạt mạng.

Chiều 23/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố bị can, tạm giam nghi can Nguyễn Hữu Cường (28 tuổi, trú tại xã Gia Phú, huyện Gia Viễn) để điều tra tội Giết người.

Nghi can Nguyễn Hữu Cường.

Theo nhà chức trách, Cường và chị Dung (23 tuổi) mới làm đám cưới đầu năm 2018, tuy nhiên gần đây xảy ra nhiều mâu thuẫn. Cường thường xuyên đánh đập khiến vợ phải bỏ về nhà bố mẹ đẻ tá túc.

Chiều 18/5, anh ta đến đón vợ về nhà với ý định thuyết phục từ bỏ ý định ly hôn song chị Dung một mực muốn chia tay. Trong cơn giận, Cường xông đến bóp cổ, sau đó dùng dây buộc rèm, dây sạc điện thoại thít cổ khiến chị Dung tử vong.

Sau khi gây án, Cường bỏ trốn nhưng bốn ngày sau hắn vừa trở về nhà thì bị công an khống chế.

Cảnh sát cho hay, lúc thiệt mạng, nạn nhân đang mang thai tháng thứ ba.

* Tên nạn nhân được thay đổi.