Gã chồng đổ thuốc độc vào miệng vợ sau cự cãi

Uống rượu say đập phá đồ đạc, vợ gọi công an thì Nghĩa siết cổ bà này rồi ép đổ thuốc sâu vào miệng.

Ngày 30/11, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên xử phúc thẩm xem xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Huỳnh Văn Nghĩa (52 tuổi, quê Vĩnh Long) về tội Giết người.

Kết quả điều tra xác định, Nghĩa và vợ là bà Tâm (48 tuổi) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do ông hay đi nhậu về đánh chửi vợ con.

Quá trình chung sống, Nghĩa nhiều lần đánh chửi vợ con. Ảnh: Bình Nguyên.

Cuối năm ngoái, sau khi gia đình tổ chức cúng tuần cho con trai ruột đã qua đời, Nghĩa uống rượu say rồi đánh chửi vợ và đập phá tài sản trong nhà.

Không thể can ngăn, bà Tâm báo công an xã đến mời Nghĩa về trụ sở làm việc. Sau khi bị công an lập biên bản, Nghĩa bực tức về tiếp tục gây sự với vợ. Ông ta bắt bà Tâm xin lỗi và hứa từ nay không được báo chính quyền.

Người vợ đang nằm ngủ nghe vậy không đồng ý. Nghĩa liền tới cúp cầu dao điện, giật đứt dây mùng rồi dùng để siết cổ bà Tâm. Người vợ chống trả, cắn vào tay chồng chạy thoát ra ngoài.

Ông ta sau đó xuống bếp lấy chai thuốc trừ sâu lên khống chế rồi đổ thuốc vào miệng vợ. Nghe tiếng kêu cứu của bà Tâm, hàng xóm chạy đến can ngăn nên người vợ thoát chết.

Hồi tháng 6, TAND tỉnh Vĩnh Long xử sơ thẩm tuyên phạt Nghĩa 12 năm tù về tội Giết người. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa hôm nay, Nghĩa không có thêm tình tiết giảm nhẹ mới, mức án sơ thẩm đã thỏa đánh nên HĐXX giữ nguyên hình phạt đối với bị cáo.

Bình Nguyên