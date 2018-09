Đường dây thực hiện 40 vụ trộm chó trong hai tháng

Hai thanh niên Hà Tĩnh chuẩn bị bình xịt hơi cay, kiếm, kích điện, 'đi tuần' bằng xe máy và thấy nhà nào sơ hở lập tức bắt trộm chó.

Ngày 30/8, Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết vừa khởi tố bị can, bắt Lê Hữu Giang (22 tuổi), Trần Văn Nhân (19 tuổi) và Nguyễn Văn Hiệp (41 tuổi) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 6, Giang và Nhân chuẩn bị bình xịt hơi cay, kiếm, kích điện, chở nhau bằng xe máy "đi tuần" tại các xã ở huyện Cẩm Xuyên để trộm chó vào ban đêm. Tang vật được đem bán cho Hiệp.

Rạng sáng 29/8, trong lúc đang giao dịch, nhóm của Giang bị cảnh sát ập vào bắt quả tang. Nhà chức trách thu tại nhà Hiệp 7 con chó sống, 20 con đã làm thịt để trong tủ đông...

Giang và Nhân khai hai tháng qua đã thực hiện trót lọt 40 vụ trộm, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.