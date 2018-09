Dược sĩ tạt axit người tình giữa Sài Gòn

Mâu thuẫn chuyện tình cảm, An đã nhẫn tâm dùng axit tạt vào mặt chị Hà ngay giữa quán cà phê thuộc quận 3, TP HCM.

Chiều ngày 28/2, Công an quận 3, TP HCM vẫn đang truy bắt Phùng Chấn An (35 tuổi, ngụ tại quận 10, TP HCM) để làm rõ hành vi hủy hoại thân thể người khác. Qua xác minh ban đầu, An được xác định là nghi can đã tạt axit vào mặt chị Nguyễn Thị Hà (28 tuổi, quê Khánh Hòa, ngụ tại quận 3) hôm 26/2 tại quán cà phê Bóng Đèn, phường 14, quận 3.

Khoảng 20h30 ngày 26/2 anh Lê Văn Quân (sinh năm 1993, trú tỉnh Khánh Hoà, là bảo vệ quán cà phê Bóng Đèn) đến công an địa phương trình báo sự việc, khi anh đang làm việc thì nghe tiếng chị Hà, chủ quán, kêu cứu đồng thời thấy người yêu của chị là An bỏ chạy ra ngoài, lấy xe máy rời đi. Khi chạy vào trong, anh thấy chị Hà nằm loã thể, bị bỏng nhiều nơi trên cơ thể. Anh cùng gia đình đã đưa nạn nhân vào bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM cấp cứu.

Do mâu thuẫn tình cảm, An nhẫn tâm tạt axit người tình.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được điện thoại của nạn nhân. Các tin nhắn trong điện thoại này đã thể hiện giữa nạn nhân và Chấn An có nhiều mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Xác minh thêm các lời khai từ nhân chứng, Công an đã đưa ra nhận định An chính là hung thủ đã gây ra vụ tạt axit. Thậm chí, trước khi gây ra vụ án, hung thủ còn tắt hệ thống camera quan sát của quán cà phê, nên không ai có tư liệu về sự việc.

Các bác sĩ khoa Bỏng, bệnh viện Chợ Rẫy đã khẳng định, nạn nhân Hà bị bỏng độ 4 ở hai mắt, bỏng chiếm 40% diện tích da ở khu vực mặt, cổ, thân, tứ chi.

Quán cà phê Bóng Đèn nơi xảy ra vụ án.

Trong quá trình điều tra, tại khu vực cầu Đồng Nai, người dân xuất hiện chiếc xe máy, đôi dép màu vàng mà An hay sử dụng. Trong xe có ví cá nhân gồm các loại giấy tờ tùy thân mang tên Phùng Chấn An. Thế nhưng, hung thủ thì không tìm thấy.

An và chị Hà quen nhau đã nhiều năm. Trước đó, An đã có vợ con và đã ly hôn. An đã tốt nghiệp trung cấp dược, từng có vợ con nhưng đã ly hôn. Hai năm trở lại đây, An có mối quan hệ tình cảm với chị Hà. Tuy nhiên, thời gian gần đây giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn tình cảm.

Theo VTC, An Ninh Thủ Đô

* Tên nhân vật đã thay đổi