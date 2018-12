Dùng thuổng tấn công khiến hai người trọng thương

Vinh cầm thuổng xỉa khiến anh Tiến bị đứt gân tay với thương tật 50%.

Ngày 28/11, trung tá Nguyễn Thành Nhân (Phó trưởng Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can đối với Phạm Văn Vinh (51 tuổi, trú huyện Nghi Lộc) về tội Cố ý gây thương tích.

Buổi đêm cuối tháng 9, anh Nguyễn Huy Tiến (45 tuổi) và Nguyễn Huy Tuấn (34 tuổi) cùng trú xã Nghi Trường (huyện Nghi Lộc) cầm đèn đi soi ếch tại xã Nghi Trường thì gặp anh Phạm Văn Vinh làm bảo vệ trông coi vật liệu tại một công trình đang thi công.

Anh Tiến buông lời hỏi anh Vinh "làm việc gì ở đây", hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát. Khi bị anh Tiến dùng tay đẩy vào mặt, anh Vinh vớ thuổng xỉa thẳng vào người anh Tiến và Tuấn.

Hậu quả anh Tiến bị hai nhát thuổng trúng vào tay làm đứt gân gây thương tích 50%; anh Tuấn thương tích 3%.