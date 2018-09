Dừng phiên xử, điều tra lại vụ án Cát Tường

Cảm thấy có một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực chuyên môn cần phải xem xét lại, toà tuyên bố trả hồ sơ để tiến hành làm rõ thêm.

Gần 11h trưa nay, sau hơn 2 tiếng diễn ra phiên toà, toàn bộ những người có mặt trong phòng xử của TAND TP Hà Nội đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay tán thành khi Hội đồng Xét xử tuyên bố trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường vì cho rằng có một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực chuyên môn cần phải xem xét thêm.

Trước khi đưa ra quyết định trả hồ sơ, Hội đồng Xét xử đã dừng phiên tòa 15 phút để hội ý, sau khi lời khai của nhân chứng Nguyễn Hồng Thư (nhân viên Thẩm mỹ viện Cát Tường) có một số mâu thuẫn. Thư cho biết, ca phẫu thuật chỉ thực hiện trong khoảng 2 tiếng chứ không phải 4 tiếng như bác sĩ Tường khai trước đó, vì chị Huyền có biểu hiện giật mí mắt.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh nhanh chóng bị dẫn giải ra khỏi phòng xử án.

Hai con chị Huyền theo bố đến phiên tòa từ khá sớm. Ảnh: Lường Toán

Sáng nay, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Chủ thẩm mỹ viện Cát Tường, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, và bảo vệ Đào Quang Khánh, phi tang xác nạn nhân xuống sông Hồng đã diễn ra tại TAND TP Hà Nội. Từ rất sớm, đã có đông người tụ tập tại tòa án, đa phần là người nhà của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền. Bố chị Huyền, chồng và hai con của chị có mặt từ 7h. Di ảnh của chị được các bé đeo khăn tang mang đến. Hàng chục cảnh sát được tăng cường làm nhiệm vụ. Các phóng viên phải theo dõi diễn biến phiên xử qua màn hình.

Bác sĩ Tường và bảo vệ thẩm mỹ viện Khánh được dẫn vào phòng xét xử lúc 8h. Cả hai cùng mặc áo sơmi màu đen kẻ sọc, quần âu tím than. Khánh liên tục ngó xuống phía hàng ghế dưới ngóng nhìn người thân và luật sư. Chỉ có bố mẹ đẻ, chồng chị Huyền và hai con nhận được giấy triệu tập của TAND TP Hà Nội tham gia xét xử vụ án.

Phiên xử do thẩm phán Lê Thị Hợp làm chủ tọa. Bị cáo Tường mời luật sư bào chữa Chu Thị Trang Vân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Đào Quang Khánh là ông Nguyễn Anh Thơm và Tạ Anh Tuấn. Gia đình bị hại mời luật sư Vũ Gia Trưởng, Phạm Hương Giang. Bác sĩ Tường bị truy tố về 2 tội: Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác. Khánh bị truy tố tội Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, chiều 19/10/2013, chị Lê Thị Thanh Huyền đến thẩm mỹ viện Cát Tường trên đường Giải Phóng hút mỡ bụng, nâng ngực và tử vong. Người trực tiếp phẫu thuật là bác sĩ giám đốc Nguyễn Mạnh Tường, giám đốc trung tâm này. Bác sĩ Tường khai chị Huyền trước khi phẫu thuật có được siêu âm, test phản ứng kháng sinh... và đích thân bác sĩ có kiểm tra kết quả và không thấy vấn đề gì. Tuy nhiên, chủ toạ cho biết, theo hồ sơ vụ án thì không có việc bị cáo kiểm tra.

Bác sĩ Tường khai đã hút ra hút vào nhiều lần, tổng cộng 11 xi lanh, mỗi xi lanh chứa khoảng 50ml mỡ, tại vùng bụng của chị Huyền. Quá trình này kéo dài 1-2 tiếng. Sau đó khi mỡ lắng xuống thì được dùng để bơm tạo hình thẩm mỹ vùng ngực. Cách này bác sĩ Tường học từ các chuyên gia Hàn Quốc, không cần phải li tâm vì khi đó các tế bào mỡ sẽ bị chết. Tổng cộng thời gian ca phẫu thuật kéo dài khoảng 4 tiếng, từ 12h30 đến 16h. Khi phẫu thuật, chị Huyền vẫn tỉnh, nói chuyện được. Sau phẫu thuật khoảng 20-30 phút, chị Huyền co giật, mắt phải nháy, miệng sùi bọt mép. Chẩn đoán do động kinh nên bác sĩ đã tiêm cho chị Huyền một ống an thần 20ml. Chị Huyền hết biểu hiện, bác sĩ theo dõi thêm 20 phút và thấy bình thường nên đi chùa. Tuy nhiên, khoảng một tiếng sau, khi các y tá gọi điện thông báo tình trạng nguy cấp, bác sĩ Tường đã chỉ đạo y tá tiêm thuốc trợ tim, thuốc chống dị ứng... Khi về, khám thấy chị Huyền không còn nhịp tim nên cho thở oxy. Lúc này có đồng nghiệp là bác sĩ Thành tại Bệnh viện Bạch Mai cũng đến hỗ trợ. Bác sĩ Tường thực hiện thêm một số thao tác cấp cứu như tiêm trực tiếp vào tim, ấn lồng ngực... nhưng không có kết quả.

Ông Viễn (áo kẻ), bố chị Lê Thị Thanh Huyền, có mặt tại tòa rất sớm.

Căn cứ vào các biểu hiện như nhịp tim không còn, đồng tử giãn, bác sĩ Tường khẳng định bệnh nhân Huyền đã chết. Vì bệnh viện Bạch Mai thời điểm đó quá đông, bác sĩ Tường quyết định đưa tới bệnh viện Bưu điện cho vắng. Tuy nhiên, đến tới đây do cũng quá đông người, bác sĩ Tường đã đi lòng vòng, "mãi không ngớt người" và phải đỗ xe ngoài đường đợi. Bị cáo không dám mang xác vào bên trong vì sợ có người nhìn thấy sẽ hô hoán. Sau khi đứng đợi 5 phút thì bảo vệ Khánh đến và gợi ý "phi tang" xác. Sau một vài phút lưỡng lự, bác sĩ Tường đã làm theo.

Khi nói những lời cuối cùng trong phiên xử sáng nay, bác sĩ Tường nhấn mạnh: "Bị cáo không phải là người nghĩ ra việc phi tang xuống sông. Nếu trong hoàn cảnh khác, bị cáo sẽ không bao giờ làm điều đó".

Tùng Dương